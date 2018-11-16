影》魯尼退了 三獅英格蘭才正要昂首前行

2018年11月16日 12:51 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

魯尼在英美大戰第58分鐘替補上陣，也在賽後跟球迷道別。（嵌入自youtube）

又是一個時代的眼淚！英格蘭國家隊進球王魯尼（Wayne Rooney）16日再對美國的國際友誼賽替補上陣，上演他在「三獅軍團」的第120場出賽，也是最後一場。儘管魯尼沒能進球，但年輕三獅此役表現亮眼，以3比0完勝山姆大叔，讓這位傳奇前鋒可以放心交棒。

「我的時代過去了，現在我可以坐下來看他們表演。從我本周（集訓）所看到的，英格蘭的未來大有可為，」魯尼賽後表示，「今晚很棒，小伙子踢得很好，是讓我從國家隊退役很好的方式。很不幸的我沒能進球，但這一刻我會記得很久，謝謝大家，再見了！」

魯尼在第58分鐘掛著隊長袖標替補上陣。（路透）

這場英美友誼賽被定位為「魯尼告別賽」，在2003年以17歲之齡披上三獅戰袍的魯尼，如今已是34歲的大叔，在第58分鐘掛著隊長袖標替補上陣，也讓溫布利大球場68,155名觀眾起立致敬，並隨著他每次觸球發出驚呼。

這是魯尼在國家隊的第120場出賽，其他隊友全加起來也才94場，不過年輕三獅們表現生猛，世足國腳林加（Jesse Lingard）先馳得點，而以18歲之齡上演成年國際賽處女秀的新星桑喬（Jadon Sancho）更是全場亮點，精彩助攻阿諾（Trent Alexander-Arnold）攻入國際賽生涯首顆進球。

18歲新星桑喬（右）助攻阿諾攻入英格蘭此役的第2球，兩人相擁慶祝。（路透）

魯尼上場的時候，英格蘭已經取得舒服的2比0領先，最後由威爾生（Callum Wilson）的進球鎖定最終比分，這也是他首次在成年國家隊出賽。

魯尼的三獅生涯的確值得一場告別賽，但英格蘭3天後就要在歐洲國家聯賽的關鍵戰對陣克羅埃西亞，英足總的安排不是沒有雜音。不過新生代的小三獅們以大勝證明，他們已經準備好在3天後迎戰世足亞軍，魯尼也可以放心當觀眾了。

(中時電子報)

魯尼的孩子們都穿上印有120數字的T恤，慶祝老爸國家隊生涯第120場出賽。（路透）