葉俊榮任教長滿4個月 好評下滑到內閣倒數第5名

2018年11月16日 12:50 旺報 李侑珊

依網路溫度計以KEYPO搜尋引擎大數據統計，教育部長葉俊榮好評影響度從6.420下滑到6.410，在整個內閣的好評影響排名，再下滑到倒數第5位（第36名），排名已低於行政院發言人Kolas Yotaka、行政院政委張景森、法務部長蔡清祥、中選會主委陳英鈐。

葉俊榮任滿教育部長4個月，即代表台大校長遴選案在在葉手中拖了整整4個月，台大時值90校慶，正式校長依舊懸缺。

台大校長遴選事件發展迄今，已歷經三任教育部長。葉俊榮在7月16日接任吳茂昆下台後的教育部長、9月12日宣布台大校長遴選案第三條路，實為重啟遴選，兩個事件衝高葉俊榮的網路聲量數。迄今，葉俊榮網路聲量排行在整體內閣閣員仍高居第3，僅次於閣揆賴清德、內政部長徐國勇。

以網路溫度計自5月20日迄今的大數據統計，葉俊榮聲量趨勢的大數據交叉分析，葉俊榮接任教長後的網路聲量數，遠高於7月中旬接任教育部長前、內政部長任內的聲量數。

台大內部人士表示，「足以推論，拔管案對葉俊榮的網路聲量與網路好感度評價，有絕對性的影響。」

葉俊榮在10月16日接任教長滿3個月時，網路好感度負面61%、正面8.8%，在整體內閣好感度排名尚屬中段班，但在最近一個月，個人網路好感度急遽下滑，負面62%、正面8%。

台大內部人士指出，「葉俊榮在藍營的管道，功夫下得非常到位」；立院內部迄仍不願對葉赴陸兼職問題出手，不然葉俊榮的網路好感度與個人聲望，會崩裂得更嚴重。

(旺報 )