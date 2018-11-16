台南》里民爭取建橋10年無功 議員張世賢1個月搞定

2018年11月16日 12:56 中時 劉秀芬

16日早上行沙橋的動土典禮由何明德行善團團長陳美智、執行長蕭豐彥夫婦，和台南市議員張世賢（左三）、市政府地政局專門委員陳顯道、後壁區長翁振祥等人共同主持。（張世賢服務處提供）

台南市後壁區新嘉里民爭取10多年的「行沙橋」，16日動工興建。新嘉里長張細雲說，此座橋梁完成後當地交通將大幅改善，附近農地每分地價值至少可增加30萬元，大讚議員張世賢與何明德行善團功德無量。

16日早上的動土典禮由何明德行善團團長陳美智、執行長蕭豐彥夫婦，和台南市議員張世賢、市政府地政局專門委員陳顯道、後壁區長翁振祥等人共同主持，新嘉里長張細雲與當地居民則準備了大批豐盛祭品祭拜。

橫跨菁寮大排的行沙橋，是由台南市議員張世賢向何明德行善團爭取義務建造，長約40公尺、寬6公尺，工程費約1360萬元，台南市政府地政局也將斥資1100萬元在橋梁兩端配合興建引道工程。

新嘉里長張細雲說，當地居民透過多種管道爭取興建該橋長達10多年，但一直沒有結果，今年初張世賢獲悉上情，1個月就協調好各方，促請何明德行善團興建，經過多月選址，並爭取市府地政局配合施作引道，16日終可動土。

何明德行善團執行長蕭豐彥說，行沙橋是何明德行善團興建的第512座橋梁。他不僅公開嘉許張世賢的服務績效，也因國內近年景氣欠佳，民衆捐款明顯減少，也籲請民衆多加入成為會員，每人每年只需300元，就可成就助人的造橋事業。

(中時 )