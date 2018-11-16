美報告渲染開戰陸俄或輸 悲情感歎莫名其妙

2018年11月16日 12:52 中時 李文輝

針對美國國防戰略委員會日前公布最新報告指「美軍也許會輸掉對中國或是俄羅斯的戰爭」，中共黨媒《環球時報》今報導指出，作為國防預算是大陸4倍、俄羅斯10倍以上的美國，發出如此悲情感歎，令人莫名其妙。正如今日俄羅斯電視台所說，「莫斯科和北京主導了美國參眾兩院軍事委員會任命的報告作者的關注」。

《環時》報導，正在亞洲訪問的美國副總統彭斯又向大陸喊話，要求陸方在經濟、軍事和政治活動方面「全面作出巨大改變」，以「避免與美國發生新冷戰」。大陸外交部發言人華春瑩已在15日例行記者會回敬稱，「中方不欠誰，不求誰，更不怕誰」，「我真心建議美方某些人，不要總是粉飾自己，指責別人」。

報導稱，美國國防戰略委員會14日公布的這分報告重點關注了大陸和俄羅斯對美國軍力帶來的「威脅」，指「俄羅斯和中國對美國及其盟友和夥伴的挑戰要比冷戰結束以來任何一個對手的挑戰更大。如果美國不得不在波羅的海迎戰俄羅斯或是因台灣問題與中國開戰，美國可能面臨決定性的軍事失敗。」

報導指出，報告認為，美國目前面臨一系列競爭和衝突，「在下一場衝突中，……。美軍可能會慘澹險勝，也許會輸掉對中國或是俄羅斯的戰爭。」

報告還對美國軍事技術是否領先主要競爭對手憂心忡忡。指美國國防部今年1月公布的國防安全戰略中，視大陸和俄羅斯為美國國家安全的「最大挑戰」評估為「基本方向正確」，缺點是沒有明確指出美國應該如何達到設定的目標。

因此，報告列出為在西太平洋應對大陸，呼籲投資更多遠端軍用運輸機、潛艇和其他水下設備；增加國防預算開支，在考慮通膨基礎上增加3%到5%等等32項建議。

(中時 )