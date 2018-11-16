花蓮》「花蓮人開講」形態改變 提供卡拉OK唱愛國歌曲

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏手持「不想再聽幹話」撲克牌，當成防奧步小禮物。（范振和攝）

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民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏手持「不想再聽幹話」的撲克牌，聲稱小物募款大受青睞。（范振和攝）
民黨花蓮縣黨部提供的「不想再聽幹話」撲克牌，頗受矚目。（范振和攝）

國民黨花蓮縣黨部推出的「花蓮人開講」，受到韓流影響，15日內部會議決定，推出與民同歡的卡拉OK，以〈夜襲〉等7首愛國歌曲為主，供民眾上台表演；另，也有「防奧步送撲克牌」的互動法，引人注目。

縣黨部主委鄒永宏今天上午指出，選舉白熱化，愈接近選舉愈多奧步，「花蓮人開講」原本是黨部要角上台暖身，再由黨籍各候選人陪同縣長候選人徐榛蔚上台，針對參加對象，進行「區隔性」訴求。

「花蓮人開講」每晚都會主題之夜，16日是「義警義消之夜」、17日「工商之夜」、18日「勞工暨婦女之夜」、19日「環保之夜」、20日「客家之夜」、21日「攤商之夜」，22日市區大遊行，23「團結之夜」。從現在開始，「花蓮人開講」將以應邀到場的對象為主，讓他們盡情發揮。

鄒永宏表示，國民黨有撲克牌的「募款小物」，這副「不想再聽幹話」的撲克牌，內有蔡英文、賴清德、陳菊、徐國勇等多人的「幹話王榜單」，一旦民眾提供民進黨奧步作法，即送別致撲克牌。

而「花蓮人開講」舞台，也會推出〈夜襲〉、〈古月照今塵〉、〈中華民國頌〉、〈龍的傳人〉、〈梅花〉、〈國旗歌〉、〈國家〉等7首愛國歌曲，讓民眾上台演唱，並暢談愛鄉愛土，打造幸福大花蓮的理念。

(中時 )

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