藍委堵交長撲空　受困20樓怒喊「落跑部長」

2018年11月16日 13:07 中時 陳祐誠

國民黨團不滿交通部在普悠瑪出軌事故近一個月後，還沒提出檢討報告，今日上午10時30分前往交通部拜會部長吳宏謀，一行人被安排到20樓會議室後，久等不到部長，還發現樓梯鎖住、電梯無法下樓，之後更得知吳早已離開，氣得大罵「落跑部長」，揚言接下來要杯葛交通部預算。

普悠瑪出軌事故即將滿月，國民黨團不滿交通部至今還未提出檢討報告，書記長曾銘宗、副書記長許毓仁、立委賴士葆、林德福、黃昭順、廖國棟等人，上午赴交通部提出3點訴求，包括「公布事實真相」、「提出改善因應」、「院長負責，部長下台」。

交通部安排藍委們與部長在20樓會議室碰面，但吳宏謀遲未現身，等了半小時立委們實在受不了，打算直接到樓下部長室堵吳，這才發現電梯需要門禁卡才能到19樓，而樓梯門竟也被反鎖，眾立委乾脆拿椅子坐在電梯前，癱瘓交通部3台電梯。

直到將近中午12時，立委才發現吳宏謀已經離開交通部，且在前往台東的路上，大罵他是「騙子」、「垃圾」。政務次長王國材不久後出面溝通，也被立委罵是「王騙子」，指王國材、吳宏謀都是陳菊的子弟兵，還揚言要砍交通部預算，且不讓吳進立法院。

吳宏謀接受媒體訪時回應，早上記者會後，他去台鐵行控中心觀看實際操作，下午要趕去台東參加旅遊座談，幕僚有告知他立委要來，但評估時間不夠，希望改天再拜訪立委，向委員請益。

他說，交通部樓層多，沒有很熟，他自己剛到時也常會跑錯，委員可能沒有找對地方。

(中時 )