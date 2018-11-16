金門》金寧鄉查獲議員綁代表「套票」賄選 檢方：「絕對玩真的！」

2018年11月16日 13:03 中時 李金生

金門地檢署主任檢察官吳錦龍表示，全案不排除有更多人涉案或向上發展的可能性。（李金生攝）

金門地檢署查獲縣議員綁鄉民代表，「套票」包裹式買票案，涉嫌賄選的楊姓鄉代候選人遭檢方聲押獲准，並續指揮警調循線追查，不排除有更多人涉案或向上發展的可能性。

另檢方偵辦烈嶼鄉某鄉長候選人涉賄選案，在收押穿梭台金兩地的李姓樁腳後，昨晚再羈押居間用包括「中金線」來回機票在內共5000元的代價，替該鄉長候選人賄選的旅台林姓被告。

金門至今已接獲賄選檢舉情資近60件，檢警調協同海巡、憲兵隊等單位過濾清查，至今已有2案3人羈押，涉案被告15人、證人5人，其中包括2名現役軍人在內。

金門地檢署在9月間據報金寧鄉楊姓鄉民代表候選人為期自身及個人支持的某縣議員候選人一起當選，用現金買票方式尋求選區鄉親支持後，即由檢察長毛有增指派檢察官張漢森立案偵辦。

檢方昨展開收網行動，由張漢森檢察官偕支援查賄的士林地檢署檢察官蔡東利共同指揮福建省調查處搜索楊姓鄉民代表候選人及選民住處，查扣現金5萬餘元、候選人名片並約談、拘提楊某及選民等4人到案。

檢方複訊後以楊某涉嫌以縣議員每票新臺幣5000元、鄉民代表每票3000元的代價，向蔡姓選民及其家人買票，共交付新台幣1萬6000元，已涉違反選罷免法且有勾串共犯及與尚未到案的證人串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方以賣票的蔡姓民眾等人己坦承不諱，且主動繳回賄款1萬6千元，分別諭知交保及請回。

檢察長毛有增表示，檢警調以具體行動展現查賄決心，「絕對是玩真的！」希望有心人莫心存僥倖，也盼望收到賄款的民眾勇敢自首，該署將依法從輕處理。

(中時 )