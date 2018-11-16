新北》蘇貞昌說當年竊案是炒冷飯 葉元之質疑：蘇在怕什麼？

國民黨新北市議員候選人葉元之今（16日）在臉書批評，請蘇貞昌儘速出來接受檢驗。（葉書宏翻攝）

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國民黨新北市議員候選人葉元之今（16日）在臉書批評，請蘇貞昌儘速出來接受檢驗。（葉書宏翻攝）
民進黨新北市長候選人蘇貞昌今（16日）午到農村公園、石雕公園拜票。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市議員候選人葉元之16日質疑，民進黨新北市長候選人蘇貞昌2001年遭竊180萬元，資金來源說法前後不一，卻被蘇斥為炒冷飯，葉元之今（16日）在臉書批評，請蘇貞昌儘速出來接受檢驗，「蘇貞昌在怕什麼」、「難道真相不敢讓人知道？」

葉元之說，蘇貞昌當年說，這遭竊的180萬，其中「100萬是媽媽把收到紅包給蘇貞昌，80萬是蘇貞昌的競選零用金」、結果卻說這180萬元，是「媽媽的多年積蓄」，說法前後不一，擺明說謊。

葉元之批，蘇貞昌不敢正面回應，只斥炒冷飯，反而更令人質疑：這次選舉，最愛炒冷飯的是蘇貞昌陣營，但從大群館到新莊土地，侯友宜都一一解釋說明，怎麼換檢驗蘇貞昌的時候，蘇貞昌就見笑轉生氣？

葉元之請蘇貞昌，趕快出來接受檢驗，他質疑，「蘇貞昌在怕什麼」？「真相不敢讓人知道？」

蘇貞昌今（16日）上午到農村公園、石雕公園拜票，他表示，選舉就是來看哪一個候選人經得起檢驗同時檢驗是檢驗一生，檢驗各種事情；選舉倒數8天，很認真在選，15日掃街掃到很晚，今一大早又來板橋公園拜票。

蘇貞昌說，政見規規矩矩放在官網上多達一百多頁，有5萬多字，那對手只有一頁，只有1300百字，可以比較這才是要做事的首長，這才是市民關心的事。至於其他用一些東西假的、混淆視聽跟想要撩撥、挑撥市民的情緒都不必要。

(中時 )

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