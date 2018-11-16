小S剪短髮的秘密 大S爆料：她不洗頭翻開像八寶粥！

2018年11月16日 13:13 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人大S近期主持大陸美妝節目《Beauty小姐》，常在節目中分享美容心得，每集來賓的談話，更會激發她的綜藝魂，最新一集討論的髮型，她爆料妹妹小S之所以剪短髮的秘密，竟然是因為「她的頭髮裡面翻開像八寶粥一樣，什麼都有。」

小S近年都剪短髮，除了有名的不愛洗頭外，更被姐姐大S爆料，造型師都戴口罩幫她弄頭髮。（圖／翻攝自小S臉書）

最新一集當中，助理主持馬伯騫被問及喜歡女生長髮還是短髮，他隨即表示自己喜歡短髮的女生，如小S一樣，「她的髮型就會覺得她是那種酷酷的女生。」

大S聽到有男星喜歡小S短髮，立刻爆料那是因為她都不洗頭。（圖／翻攝自微博）

大S聽到立刻冷笑表示，小S愛剪頭髮是因為她不愛洗頭，「她的髮型師都需要帶口罩給她做造型，她的頭髮翻開裡面就像八寶粥一樣，什麼都有。」八寶粥說法嚇壞眾人，立刻讓來賓們腦中跑出八寶粥畫面。

大S形容小S的頭髮就像八寶粥一樣可怕。（圖／翻攝自微博）

美容大王大S也教導大家真正保養頭髮之道，大S表示：「我每天梳頭髮大概用十幾種梳子，然後要依據不同的城市跟天氣跟濕度來使用，我洗頭髮也是要針對不同的區域，它的氣候、乾度如何，來配合它的洗髮精，還有專門護髮不同的護髮油，還有三四種不同的吹風機，這個才是叫真正的護髮！」說完在場來賓立刻驚呼，你可以去開店了，怎麼會那麼專業。

(中時電子報)