小S剪短髮的秘密 大S爆料：她不洗頭翻開像八寶粥！

大S在節目上爆料小S剪短髮的原因，因為她都不洗頭，頭髮就像八寶粥。（圖／翻攝自微博）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

藝人大S近期主持大陸美妝節目《Beauty小姐》，常在節目中分享美容心得，每集來賓的談話，更會激發她的綜藝魂，最新一集討論的髮型，她爆料妹妹小S之所以剪短髮的秘密，竟然是因為「她的頭髮裡面翻開像八寶粥一樣，什麼都有。」

小S近年都剪短髮，除了有名的不愛洗頭外，更被姐姐大S爆料，造型師都戴口罩幫她弄頭髮。（圖／翻攝自小S臉書）

最新一集當中，助理主持馬伯騫被問及喜歡女生長髮還是短髮，他隨即表示自己喜歡短髮的女生，如小S一樣，「她的髮型就會覺得她是那種酷酷的女生。」

大S聽到有男星喜歡小S短髮，立刻爆料那是因為她都不洗頭。（圖／翻攝自微博）

大S聽到立刻冷笑表示，小S愛剪頭髮是因為她不愛洗頭，「她的髮型師都需要帶口罩給她做造型，她的頭髮翻開裡面就像八寶粥一樣，什麼都有。」八寶粥說法嚇壞眾人，立刻讓來賓們腦中跑出八寶粥畫面。

大S形容小S的頭髮就像八寶粥一樣可怕。（圖／翻攝自微博）

美容大王大S也教導大家真正保養頭髮之道，大S表示：「我每天梳頭髮大概用十幾種梳子，然後要依據不同的城市跟天氣跟濕度來使用，我洗頭髮也是要針對不同的區域，它的氣候、乾度如何，來配合它的洗髮精，還有專門護髮不同的護髮油，還有三四種不同的吹風機，這個才是叫真正的護髮！」說完在場來賓立刻驚呼，你可以去開店了，怎麼會那麼專業。

(中時電子報)

女兒考上名校想休學挨轟 余皓然… 鮮肉男星變吸毒少年 史提夫卡爾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。