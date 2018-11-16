出生僅1120公克 早產兒醬醬追上同齡寶寶

2018年11月16日 13:08 中時 林周義

護理師小花的孩子醬醬29周就來到世界，出生時僅1120公克，約兩杯手搖飲料重。成為早產兒家長後，小花感覺護理知識瞬間歸零，不知如何照顧。在醫護人員的教導下，小花學會為孩子按摩，並配合追蹤檢查，醬醬現已追上同齡足月兒的步伐。

我國每年新增約2萬名早產兒，發生率約8-10%，近幾年比率已緩慢上升。早產兒基金會董事長陳治平推測，生育年齡的提高是造成早產的主因。因高齡者患上內科疾病如高血壓、糖尿病的風險較高，對胎兒也會造成影響。

早產兒基金會董事彭純芝醫師表示，早產兒的照護其實和一般寶寶差不多，唯有較嚴重的寶寶（1500公克以下），照護細節較多。例如發展方面，不能以出生年齡去與其他寶寶做比較，而需以矯正年齡（預產期開始算起）看待，這也是家長最為擔心的問題。

彭純芝表示，32-34周出生的早產兒都能和足月兒一樣正常發展。至於26周以前出生、體重未達1350克的寶寶，新生兒科醫學會理事長許瓊心醫師表示，有3分之1的機率發展遲緩。寶寶僅有1120公克的小花，卻在悉心照顧下，跟上其他孩子的步伐。

小花表示，生完第一胎後即發現自己的子宮頸少於2公分，已有早產的心理準備。直到第二胎滿23周，才發現子宮頸的長度已接近0，意味著寶寶隨時可能出生，比預期更早。當時的她已在安胎，因公費藥物對她無效，只能使用一天1.8萬的自費安胎藥，並在花了30萬後，於第29周迎來早產兒醬醬。醬醬出院後，家人卻不敢照顧，手足無措。

國健署署長王英偉表示，自己也是早產兒的父親，面對少子化挑戰，如何讓這些家庭度過難關顯得非常重要。為幫助現代父母瞭解相關資訊，國健署與早產兒基金會合作，推出電子版「早產兒居家照護手冊」，提供餵奶、哄寶寶睡覺、打預防針等正確觀念，讓家長「照書養」。小花感慨，自己當初並沒有這類資訊，只能靠著Google跌跌撞撞走到今天。

(中時 )