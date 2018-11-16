台北》提敬老津貼依健康調整 姚文智：感謝柯媽媽提醒

2018年11月16日 13:33 中時 鄭舲

民進黨台北市長候選人姚文智昨談到被柯媽媽罵「沒路用」後，自己的媽媽受委屈，忍不住激動落淚。姚文智今說，他其實是想到父親剛過世，因為這段時間遭受的霸凌、屈辱，對家人相當不捨。但姚說，他也要感謝柯媽媽，讓自己重新思考台北市敬老津貼政策，未來身體好的應該領跟柯媽媽一樣多的敬老津貼兩千元，身體不好的就領「敬老醫療津貼」，上限也不能超過兩千塊。

台北市長柯文哲爸爸、媽媽昨在市場掃街時，途中遇上民眾陳情反對刪除重陽敬老金，柯媽媽替柯文哲緩頰表示，沒有敬老禮金，但有為長者施打免費肺炎疫苗，老人死亡率肺炎占前3大，身體好比任何都還要好，身體不好拿1500元要幹麻？

姚文智今被問及昨天在鏡頭前落淚，姚媽媽是否很心疼？姚文智說，他覺得很抱歉，昨天是想到父親剛過世，才會有那些情緒，其實他遭受霸凌、屈辱已經很久。不過他想特別感謝柯媽媽，因為她的提醒，讓他覺得未來台北市應該重新思考敬老津貼。

姚文智說，他認為未來台北市敬老津貼應該這樣做，身體好的就領取跟柯媽媽一樣多的敬老津貼，身體不好就改領敬老醫療津貼，上限也不能超過柯媽媽，就是兩千塊。

姚文智說，他長期以來都認為政治是專業，家人不需要對公共議題講那麼多話，上次的事件他媽媽當然很受傷，昨天他也有與媽媽通電話，希望他在家裡好好休息。姚說，有人請姚媽媽來掃街，但媽媽腳不太好，身體可能負擔不了。

(中時 )