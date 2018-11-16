台北》提敬老津貼依健康調整 姚文智：感謝柯媽媽提醒

友善列印
中時

民進黨台北市長候選人姚文智昨談到被柯媽媽罵「沒路用」後，自己的媽媽受委屈，忍不住激動落淚。姚文智今說，他其實是想到父親剛過世，因為這段時間遭受的霸凌、屈辱，對家人相當不捨。但姚說，他也要感謝柯媽媽，讓自己重新思考台北市敬老津貼政策，未來身體好的應該領跟柯媽媽一樣多的敬老津貼兩千元，身體不好的就領「敬老醫療津貼」，上限也不能超過兩千塊。

台北市長柯文哲爸爸、媽媽昨在市場掃街時，途中遇上民眾陳情反對刪除重陽敬老金，柯媽媽替柯文哲緩頰表示，沒有敬老禮金，但有為長者施打免費肺炎疫苗，老人死亡率肺炎占前3大，身體好比任何都還要好，身體不好拿1500元要幹麻？

姚文智今被問及昨天在鏡頭前落淚，姚媽媽是否很心疼？姚文智說，他覺得很抱歉，昨天是想到父親剛過世，才會有那些情緒，其實他遭受霸凌、屈辱已經很久。不過他想特別感謝柯媽媽，因為她的提醒，讓他覺得未來台北市應該重新思考敬老津貼。

姚文智說，他認為未來台北市敬老津貼應該這樣做，身體好的就領取跟柯媽媽一樣多的敬老津貼，身體不好就改領敬老醫療津貼，上限也不能超過柯媽媽，就是兩千塊。

姚文智說，他長期以來都認為政治是專業，家人不需要對公共議題講那麼多話，上次的事件他媽媽當然很受傷，昨天他也有與媽媽通電話，希望他在家裡好好休息。姚說，有人請姚媽媽來掃街，但媽媽腳不太好，身體可能負擔不了。

(中時 )

新北》蘇貞昌說當年竊案是炒冷飯… 台北》丁丁挺韓支持提告！譴責民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。