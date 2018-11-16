公投案多又難懂 新住民霧煞煞

2018年11月16日 13:20 中時 廖德修

台灣目前有54萬新住民，其中逾26萬人擁有投票權，今年九合一選舉除了地方各級選舉，還多了10個公投案，涉及的公共議題多又雜，不僅台灣民眾頭大，有語言文字障礙的新住民更是霧煞煞，看不懂也不知怎麼投。

來台已20年的泰國媳婦君君表示，不太清楚今年在選什麼？收到選舉公報還多了3張印有大量文字的宣傳紙。公投案的題目繞來繞去，有些還很相似，完全無法理解，不知該同意還是不同意？「政府不是在喊新南向嗎？根本是騙人的，把新住民當笨蛋，希望至少要提供母語翻譯，讓我們看得懂題目。」她說。

15年前從越南嫁來台灣的小玲已完成國中補校學業，面對密密麻麻的公投主文，儘管大部分的字都認得，但缺乏進一步說明，同樣糊里糊塗。她表示：「想完全看懂公投題目很困難，有些比較艱深的詞彙，如果多一點解釋或是母語輔助比較好。」

也來自印尼的麗麗還沒拿到身分證，無法參加投票，按照《國籍法》第10條規定，新住民需取得身份證10年才能成為參選人。她說：「我也有繳稅、養育小孩，今年公投討論到小孩的教育問題，我想表達我的看法，可惜還不能投票。」

台灣國際家庭互助協會表示，針對新住民的需求，要求中選會應該有多語版本的選舉公報，並且在投票前1個月送至新住民手中，讓他們有充裕時間了解候選人及相關議題。

為了服務新住民，協會率先提供中文以外，越南文、印尼文、泰文、英文等4國語文的公投懶人包，發布於臉書粉絲頁。並邀請在台移民、移工至三重、鳳山、花蓮吉安三地辦公室，當面說明公投案內容，同時進行交流討論。

此外，放寬新住民參政門檻方面，則應廢除《國籍法》第10條，新住民須取得身分證10年才能投票的限制；且只要持有永久居留權的外國人，就可參與地方性公投。

(中時 )