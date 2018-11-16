中央巡視組批「過度娛樂化」湖南衛視降低綜藝節目比重

2018年11月16日 13:22 中時 林勁傑

曾以《快樂大本營》、《天天向上》及《爸爸去哪兒》等火紅綜藝影視節目創下收視佳績的湖南衛視，在今年7月，被中共中央巡視組向湖南省委回饋巡視意見，指出「過度娛樂化」。幾個月來湖南省委即全面落實整改任務，降低綜藝娛樂類節目比重，並播出了大批宣傳中共理念及習近平思想的節目及新聞、公益節目。

中共黨媒《人民日報》報導，針對中央巡視組指出的問題，7月30日，湖南召開十一屆省委第6次全體會議，重點部署巡視整改工作。湖南省委成立巡視整改工作領導小組，省委書記杜家毫任組長。

幾個月來，在湖南省委督促下，中共湖南廣播電視台黨委制訂了《堅持新聞立台防止過度娛樂化問題的若干規定》。在節目安排上，電視台晚上8點黃金時段，《平「語」近人—習近平總書記用典》《新時代學習大會》《為了人民》《奮鬥新時代》等10多個新聞大片陸續登陸湖南衛視，《我的青春在絲路》《技贏未來》等展現「中國故事」的紀錄片被編排進了黃金時段，綜藝娛樂類節目比重明顯降低，新聞、公益類節目則增多。

本月1日，江西宜春市袁州區的基層幹部群眾來到湖南衛視送錦旗，特別致謝《快樂大本營》公益環節《心願樹》。湖南衛視頻道總監丁誠說：「一個小小的心願樹推薦環節，播出後兩三天就收到上萬個訂貨電話，這是我們作為主流媒體應該發揮的作用。」

此外，中央巡視組除了糾正湖南廣播電視台「過度娛樂化」之外，還指出湖南存在「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入，有的領導幹部仍走大拆大建搞大項目的老路，有的解決征地拆遷、環境污染等問題不力」，「湖南汝城罔顧國家級貧困縣的實際，大規模舉債修建一大批『形象工程』『政績工程』 」等問題。

(中時 )