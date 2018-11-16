港澳台生獎學金 最高獎助逾13萬元

2018年11月16日 13:21 旺報 李侑珊

大陸教育部已公布今年度港澳台學生獎學金，北京大學等大陸知名高等學府，近期陸續展開申請作業，獎金豐厚，最高獎學金金額為3萬元人民幣，折合新台幣約13.3萬元。

大陸教育部及財政部兩部聯手，去年10月16日共同頒佈新版《港澳及華僑學生獎學金管理辦法》、《台灣學生獎學金管理辦法》，之前施行了11年的舊版《港澳及華僑學生獎學金管理暫行辦法》，以及自2006年起運行已12年的舊版《台灣學生獎學金管理暫行辦法》，則同時廢止；今年則是新辦法運行的第二年，獎金依舊優渥。

北大港澳台辦微信號近日發布此筆獎學金申請通知，各學籍獎學金依舊分為四個階段，最高到最低即為特等獎、一等獎、二等獎與三等獎。

依照北大港澳台辦微信號指出，在大學部學生方面，特等獎8000元（人民幣，下同）、一等獎6000元、二等獎5000元、三等獎4000元；碩士生特等獎20000元、一等獎10000元、二等獎7000元、三等獎5000元；博士生特等獎30000元、一等獎15000元、二等獎10000元、三等獎7000元。

申請條件則有6項，大致上延續去年的規定，其中最獲關注的1項條件為：「熱愛祖國，擁護一國兩制方針；認同一個中國，擁護祖國統一」，另外則要求不得兼得其他校級獎學金（包括寶鋼港澳臺優秀學生獎）。

(旺報 )