奧運金牌林丹老化 諶龍低潮 大陸男羽恐後繼無人

中國大陸羽球兩屆奧運金牌名將林丹，本季卻有9場比賽「一輪游」，外界認為他應該急流勇退高掛球拍退休。(新華社資料照)

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中時電子報

兩屆奧運金牌名將「超級丹」林丹，曾經世界男子羽球的霸主，也是大陸男子羽球的王者，如今世界排名雖然仍暫居第13，但卻已是「一輪游」代名詞，同樣擁有奧運冠軍頭銜的諶龍，以及新生代好手石宇奇都碰到不少麻煩，大陸男羽恐面臨後繼無人的窘境。

林丹與大馬拿督李宗偉的經典對決鏡頭至今依舊讓球迷津津樂道，可惜李宗偉生了重病，目前正在調養當中，而現年35歲林丹，即便不服老仍奮勇地站在舞台中央，可惜本季打了19場比賽竟然有9場比賽首戰就落敗，5場比賽止步次輪，被不少球迷譏諷為「一輪游」球王，讓這位昔日球王情何以堪。

林丹在今年賽季唯一拿到冠軍就是沒有名將出賽、300系列的紐西蘭公開賽，至於湯姆斯盃團體賽則是一場比賽都沒有上場就靠著隊友奪冠，只有在全英公開賽獲得亞軍足堪告慰。

林丹年老體力衰退已是不爭事實，尤其是馬來西亞公開賽與法國公開賽首輪分別不敵當時世界排名42的莫拉納和世界排名32的坂井一將，上周福州公開賽與本周香港公開賽則在首輪敗給當今球王桃田賢斗，過去讓人聞風喪膽的超級丹已褪下神衣回歸凡塵。

諶龍是大陸羽壇最寄予厚望能接下林丹棒子的中生代好手，但本季也同樣有4場比賽止步首輪，整個賽季幾乎處在低潮，只有在先前的法國公開賽連續擊敗桃田賢斗和石宇奇，捧起本季首冠，本周香港公開賽則在次輪退賽，從2016年里約奧運結束後低迷至今。

至於目前世界排名第二的石宇奇，是大陸男羽的新生代好手，本季大起大落，而且在亞運會、日本公開賽和丹麥公開賽都在首輪爆冷出局，本周香港公開賽首戰3比11落後的情況下因傷退賽，密集參賽讓年僅22歲的他飽受傷病所擾。

林丹是否該急流勇退選擇高掛球拍退役呢？諶龍能否重振雄風？石宇奇缺少霸氣，老中青三代如今都碰到困境，一旦三人沉淪，大陸男羽恐將嘗到後繼無人的苦果。

(中時電子報)

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