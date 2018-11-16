彭斯：美國會充分維護與台灣的關係

2018年11月16日 13:31 中時 藍孝威

美國副總統彭斯15日說，川普政府和美國國會都已就美台關係有過表述，美國會充分維護與台灣的關係，「即便我們將持續遵守一個中國政策。」彭斯是在新加坡東盟擴大峰會期間，與韓國總統文在寅的雙邊會談後，對隨行媒體講話時做出上述表示。

美國之音VOA報導，記者詢問彭斯，美國是否有計劃協助台灣擴大國際空間？彭斯答覆說，川普政府和美國國會都曾經對美國與台灣的關係有過表述，美國「充分遵守與台灣的各項協議和條約，即使我們將持續遵守一個中國政策。」

在結束東盟峰會行程後，彭斯將代表川普總統出席在巴布亞紐幾內亞舉行的亞太經濟合作組織(APEC)領袖峰會，過去美台高層官員會在峰會期間舉行雙邊會談，今年彭斯是否與台灣領袖代表張忠謀會面也引起注意，對此，美國官員表示，美台與會官員會面「是正常的情形」，不過雙方會面的日程還沒對外公開。

大陸政府對彭斯可能與張忠謀會面一事發出警告。大陸外交部發言人華春瑩15日在例行記者會上針對彭斯「計劃與台方代表會面」的提問表示，「堅持一個中國原則並遵守APEC有關諒解備忘錄規定」是台灣參與APEC的基礎和前提。

華春瑩表示，「任何一方都應恪守一個中國原則，不要搞什麼小動作。」她說，陸方要求美方「嚴格恪守一個中國政策」，不要與台灣進行任何形式的官方往來。

(中時 )