美官員透露：陸美貿易戰無望取得重大突破

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據路透報導，美國政府的一位高級官員15日透露，大陸對美國貿易改革要求的書面回應，不太可能導致本月晚些時候美國總統川普和大陸國家主席習近平的會談取得突破。

路透週三報導，大陸本週早些時候向美國提交了文件，回應美國官員數月來多次提出的啟動貿易磋商的要求。這位不願透露姓名的官員表示，在過去數月拒不回應後，北京方面做出的書面回應是一個良好的跡象。

但該官員表示，應持懷疑態度來看待大陸的回應，部份原因是大陸並沒有兌現此前做出的經濟和貿易改革方面的承諾。例如，大陸曾表示在放寬美國企業在華合資企業中的持股上限方面做得更多，但他們之後並未跟進這一承諾，向美國公司發放許可證。

該官員表示，大陸的文件包含142項，這些項目分為三個類別：大陸願意談判並採取進一步行動、大陸已著手處理的、大陸認為已超出談判範圍。

該官員稱，整理該份列表還有很多工作要做，且距離20國集團(G20)峰會僅有兩周，他說，不應期望川普和習近平在G20峰會會晤時在重要問題上取得重大突破。20國集團會議將在11月底於阿根廷舉行。

這位官員表示，兩國領導人會晤最可能的出現情景是，美陸兩國同意繼續進行磋商，並宣佈貿易問題正朝著更好的方向發展。

(中時 )

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