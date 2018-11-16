高雄》閃光好強!韓國瑜最新廣告李佳芬告白〈 我的先生韓國瑜〉

中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜太太李佳芬（前左）10日代韓國瑜到小港區二苓市場掃街拜票，向民眾、攤商握手致意。(中央社)

友善列印
中時電子報
李佳芬告白影片 我的先生韓國瑜【韓國瑜】20181116

高雄市長參選人韓國瑜官方Line及臉書今天中午再度推出官方廣告，推文大秀恩愛寫「致佳芬：感恩當年沒被〈夜襲〉嚇跑的妳，牽手三十，往後的路因妳依然踏實。」但其實廣告是妻子李佳芬告白〈 我的先生韓國瑜〉。夫妻雙雙放閃，Youtube點閱和臉書點閱，加起來一小時左右就近7萬。

人韓國瑜官方Line與臉書今天分享妻子李佳芬告白影片〈 我的先生韓國瑜〉，寫道「致佳芬：感恩當年沒被〈夜襲〉嚇跑的妳，牽手三十，往後的路因妳依然踏實。」

影片一如以往的平實簡單，李佳芬坐在沙發上在小房間受訪談他的先生韓國瑜，李佳芬說，韓國瑜很純真，很像一個小孩，但是一個看問題，深度跟廣度也夠的人。她曾笑他，數十年都沒有變，都這麼熱血，這是非常難得的。

李佳芬說，在他宣布選舉之前我跟他深談過，知道這場仗打下來，我們家庭、個人都必須背負很大的心理壓力。鋪天蓋地的抹黑，有心理準備，但這種強度出乎意料之外。

李佳芬說，她敢說韓國瑜是一個在台灣政壇相當少有，乾淨又有能力的人，所謂的廉能政府，在他手上是可以實現的。她呼籲所有的高雄鄉親，把這一票投給韓國瑜，把這個任務交給他，絕對可以看到高雄的榮景。

影片放出短短一小時，官方臉書觀看數就破6.3萬次，Youtube也破1.7萬次。

(中時電子報)

台北》丁丁挺韓支持提告！譴責民… 高雄》一場高雄選戰 黃暐瀚嘆：2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。