高雄》閃光好強!韓國瑜最新廣告李佳芬告白〈 我的先生韓國瑜〉

2018年11月16日 13:28 中時電子報 邱文秀

李佳芬告白影片 我的先生韓國瑜【韓國瑜】20181116

高雄市長參選人韓國瑜官方Line及臉書今天中午再度推出官方廣告，推文大秀恩愛寫「致佳芬：感恩當年沒被〈夜襲〉嚇跑的妳，牽手三十，往後的路因妳依然踏實。」但其實廣告是妻子李佳芬告白〈 我的先生韓國瑜〉。夫妻雙雙放閃，Youtube點閱和臉書點閱，加起來一小時左右就近7萬。

人韓國瑜官方Line與臉書今天分享妻子李佳芬告白影片〈 我的先生韓國瑜〉，寫道「致佳芬：感恩當年沒被〈夜襲〉嚇跑的妳，牽手三十，往後的路因妳依然踏實。」

影片一如以往的平實簡單，李佳芬坐在沙發上在小房間受訪談他的先生韓國瑜，李佳芬說，韓國瑜很純真，很像一個小孩，但是一個看問題，深度跟廣度也夠的人。她曾笑他，數十年都沒有變，都這麼熱血，這是非常難得的。

李佳芬說，在他宣布選舉之前我跟他深談過，知道這場仗打下來，我們家庭、個人都必須背負很大的心理壓力。鋪天蓋地的抹黑，有心理準備，但這種強度出乎意料之外。

李佳芬說，她敢說韓國瑜是一個在台灣政壇相當少有，乾淨又有能力的人，所謂的廉能政府，在他手上是可以實現的。她呼籲所有的高雄鄉親，把這一票投給韓國瑜，把這個任務交給他，絕對可以看到高雄的榮景。

影片放出短短一小時，官方臉書觀看數就破6.3萬次，Youtube也破1.7萬次。

(中時電子報)