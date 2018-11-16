醉漢認錯人持槍狂開17槍 殺人未遂判10年賠3百多萬

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吳姓男子與經營麵攤的葉姓菜販發生口角，對葉心生不滿，他在106年9月間於檳榔喝酒時，見29歲朱男開自小客車載妻小抵現場，誤認是葉的友人前來助勢，竟持槍伸進車窗內近距離朝朱男開槍，再朝麵攤及車子射擊，前後瘋狂開了17槍，導致朱男受重傷。台中地院依殺人未遂等罪判吳男圖刑10年，賠償367萬餘元。

判決書指出，吳男與侄子當天在檳榔攤喝酒，看到朱男及王姓友人開車到檳榔攤要找老闆聊天，吳男誤認朱是葉男的友人前來助勢，幾分醉意壯膽返家取改造手槍及子彈來，先叫站在車門邊聊天的檳榔攤老闆離開，直接持槍伸進車窗，近距離朝朱男上半身狂射，朱男雙手抱頭防衛，雖頭部未中彈，但胸部、腹部及右手臂遭子彈貫穿。

隨後，吳男轉走近葉男麵攤，朝內射擊3槍，毀損玻璃等相關設備，葉男見吳男持槍走進，又聽到槍聲大作，即到樓上閃避。沒想到，吳男還不罷手，更換彈匣後又折返，朱男中彈無法駕駛，朱妻帶小孩逃離，副駕駛座的王男則跨坐到駕駛座將車開離現場，吳男見狀竟又朝車子開4槍，朱男經送醫急救，始倖免於死。

吳男闖禍後返家持槍揚言自殺，警方及親屬進屋勸說，他才交槍就逮。台中地院刑事庭，吳僅因對葉不滿，誤認開槍射擊，並造成朱男重傷，依殺人未遂等罪將他判刑10年。

案經朱男請求損害賠償，民事庭以朱男年僅29歲，遭槍後無法從事粗重工作及需持續復健，判決吳男給付醫療費用、勞動力減損及精神慰撫金，共賠償367萬餘元。

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(中時 )

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