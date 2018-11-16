高雄》一場高雄選戰 黃暐瀚嘆：20年了 民進黨還在走老路

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（資料照,王錦河攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜能否將高雄綠地變藍天，已成為全台注目焦點。民進黨為防高雄翻盤，對韓國瑜抹黑抹紅樣樣來，對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆，這20年來，民進黨打選戰的方式，從來都沒改變，「不抹，不會選」？

黃暐瀚於臉書發文表示，20年前，民進黨有句口號，諷刺國民黨，叫做：「不賄選、不會選」。意在批評國民黨選舉靠買票，沒買票，就根本沒票。後來阿扁想出一個口號，叫做：「拿歸拿、投歸投」，鼓勵選民拿錢沒關係，拿國民黨的錢，票卻投給民進黨，投給他倒。

20年過去了，國民黨沒錢了，不當黨產委員會，查封了土地大樓、凍結了銀行帳戶，連黨工薪水都發不出來了，沒錢的國民黨，反而像是脫胎換骨一樣，讓民進黨的「老招」失效。

這次民進黨改打「恐嚇牌」跟「抹紅牌」。說韓國瑜當選高雄市長，高雄會被賣掉，大陸會來、台灣會完蛋。然後還有人在網路散佈謠言，說韓國瑜是共軍統戰幹部，拿10億人民幣來選舉。拜託，十億人民幣是40多億台幣，如果韓國瑜有這些錢，還需要喝礦泉水配吃肉燥飯嗎？

國民黨過去因為「不賄選、不會選」，被政黨輪替，都二十年過去了，民進黨還在走老路，還在「不抹紅、不會選」，都什麼年代了，人人一支手機上網看透透，抹紅怎麼可能還會有用？

(中時電子報)

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