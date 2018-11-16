民進黨最新廣告洗腦小孩？網轟：厲害了我的黨！

2018年11月16日 13:36 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

DPP最新廣告，以益智問答形式諷刺韓國瑜、侯友宜。(臉書/民主進步黨)

選舉進入倒數關鍵時刻，民進黨發言人吳思瑤今(16日)召開記者會公布最新廣告，廣告內容模仿益智節目，透過女主持人與小朋友一問一答，諷刺國民黨新北市長參選人侯友宜及高雄市長參選人韓國瑜，網友紛紛痛批民進黨抹黑無極限，利用小孩當選舉工具，也有人酸「厲害了我的黨！」

民進黨今日公布一支名為「誰來當市長」的5分鐘競選影片，吳思瑤說，這支影片內容主旨為，透過不能迴避的益智問答，讓市民看看候選人言行是否適任市長。

廣告呈現方式模仿益智節目，女主持人與小朋友一問一答，影片並剪進真實新聞事件，包含先前侯友宜質疑文大宿舍案，韓國瑜曾說的能撈則撈、能混則混…等。影片最後問題列出先前侯友宜拒絕辯論，譏諷侯「以拖待變，跳針混過 」，廣告小朋友選錯選項，女主持人意有所指對小朋友說「你還太嫩，不能選市長喔！」，影片酸度破表。

網友見民進黨最新廣告，紛紛痛批抹黑無極限，讓小朋友當選舉廣告主角更是引起一片批評，「絕對用選票讓你們民進黨下台，竟然把小孩拿來當抹黑的工具」、「選舉抹來抹去就很糟了，竟然把小孩子扯進來…」、「DDP 只會攻擊別人，但，你們的招術，已經被人民唾棄了」、「笑死，連自己怕的競選廣告都是在攻擊別人」、「厲害了我的黨！」、「很敢喔！影片越多支幫民進黨吹票越多」、「不齒這種洗腦小孩的行為」、

據中央社報導，媒體質疑這支影片只針對侯友宜、韓國瑜，卻沒有針對台北市的候選人，讓外界覺得不重視台北市長參選人姚文智，吳思瑤則回應，影片針對整體國民黨的候選人在選舉期間讓人難以接受的言行，尊重年輕人創意發想。

(中時電子報)