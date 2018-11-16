喝咖啡聊正事 我與APEC會員國互動多

2018年11月16日 14:10 中時 楊孟立

APEC部長級年會昨天落幕，我方代表行政院政務委員鄧振中、國發會主委陳美伶今天在記者會指出，與各經濟體互動良好，尤其是跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTTP)成員國都有深度互動，表達台灣要加入的意願，另外與美國、東道主巴布亞紐幾內亞也互動良好。

鄧振中今天在記者會上指出，這次與跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTTP)成員國都有表達台灣要加入的意願，台灣的準備以及、法律修正、政策狀況、評估工作，「我們希望能夠參加，這一定要清楚讓哪一個會員知道。」對方的要求無非是開放透明、容許競爭、不要太多政府干預，「這點我滿有信心的，大家都很肯定台灣。」

媒體詢問是否有跟所有的經濟體互動？鄧振中說，不論是咖啡時間，或是午餐、晚餐，會員間互動機會很多，「吃飯的時候閒聊我也不好意思算進去，但是跟CPTTP會員國以及美國、巴紐都有良好互動。」

媒體又問是否有與大陸官員互動？陳美伶表示，雖然大陸的官員就坐在他對面，都會對到眼，但是因為大陸官員一直來來去去，沒有待到最後就離場，因此沒有互動的機會。另外也有些國家官員也會直接稱我們「Taiwan」而非「Chinese Taipei」。

陳美伶說，這次會議上以美國為首有許多國家提到ＷＴＯ現在的機制不太適合，需要做大幅度的改革，尤其是爭端解決機制與透明化，許多國家都支持願意，只有大陸只希望針對爭議的部分做改革。

與會官員指出，部長會議上我方提出倡議比如「以人為本」、「用數位經濟處理未來挑戰」、等議題，發言次序較晚的大陸也有類似的發言。

(中時 )