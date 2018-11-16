中市家戶可支配所得首度破百萬 成長率六都第一

台中市家戶平均可支配所得首度突破百萬元，增加到103萬3169元，且較105年94萬9050元增加8萬4119元，成長率8.86％，為六都第一。（圖／台中市府提供）

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行政院主計總處公布2017年家庭收支調查結果，台中市家戶平均可支配所得首度突破百萬元，增加到103萬3169元，且較105年94萬9050元增加8萬4119元，成長率8.86％，為六都第一；平均每人可支配所得也提升到33萬7637元，名列六都第二，超越新北市、桃園市、僅次於台北市，顯示市府近年招商有成，反映在市民收入上。

行政院主計總處公布家庭收支調查，並以每戶所得收入，減去利息、賦稅、社會保險等必要的非消費性支出後，統計家戶可實際支配，用來支應一般生活的「每戶可支配所得」。

依據統計，2017年六都平均每戶可支配所得，分別為台北市134萬4538元、桃園市110萬5711元、新北市104萬6576元、台中市103萬3169元、高雄市98萬5517元、台南市90萬2536元，為歷年台中市首度突破百萬元以上。

而相較2016年，台中市成長率為8.86％，名列六都第一，甚至是第二名新北市3.51％的兩倍，也遠高於高雄市2.23％、台南市2.04％、台北市1.79％、桃園市1.71％。

此外，在考慮每戶家庭人數不一，而將每戶可支配所得除以家庭人數後，所得到的「平均每人可支配所得」上，台中市為33萬7637元，僅次於台北市的43萬6538元，名列六都第二，高於新北市33萬7605元、桃園市32萬7133元、高雄市32萬1015元、台南市29萬3031元。

與台中市2016年平均每人可支配所得32萬2806元相比，2017年成長4.39％，六都僅次高雄市5.27％名列六都第二，高於新北市3.39％、台南市2.31％、桃園市0.51％、台北市-0.86％。

市府也指出，在市府團隊的持續努力下，台中市失業率持續下降，2018年上半年降至3.6％，從2016年、2017年到2018年上半年，三度蟬聯六都失業率最低；薪資部分，也從前市長執政時期的六都最末，進步為薪資成長率7.54％，成長幅度名列六都第一，顯示台中市政府近年招商有成，市民收入增加。

(中時 )

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