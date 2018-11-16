港版瑤瑤曬親餵母乳照 挨網友轟「想證明什麼？」

2018年11月16日 13:47 中時電子報 蔡曉婷

林芊妤曬親餵母乳照引發罵戰。（圖／翻攝自coffee89921 IG）

29歲香港女星林芊妤（Coffee）有著34D魔鬼身材，被封為港版瑤瑤，4年前她和富二代鬧出廁所門疑雲，今年5月林芊妤閃電宣布與銀行高層男友結婚，上月升格當媽的她，最近化身為炫子狂魔，更曬出親餵母乳露出半邊胸部的照片，沒想到意外引發罵戰，還有人質疑她想塑造好媽媽形象，問她：「影出來其實證明什麼？」。

林芊妤過去曾和男星羅天宇交往，也曾和台灣藝人金剛傳過緋聞，2014年她與富二代被拍到雙雙進入商場內的殘障廁所，引發無限遐想，今年5月她與圈外男友翟志榮登記結婚，上月順利產下一子，她的IG也從美照變成炫子照居多，昨兒子滿月，林芊妤大方分享一張餵母乳照片，卻引來謾罵。

林芊妤曬照同時寫下：「今日滿月啦，母乳媽媽，累但滿足」，有人不客氣問她PO這種照片想證明什麼？林芊妤回：「其實只是一張很正常的照片，相信我以前的泳裝照都比這張性感吧？」，解釋自己只是因為第一個孩子今天滿月，所以覺得幸福想分享一張紀念照，沒其他意思，另有人支持她說：「這是多麼自然唯美的母愛象徵，竟可以被腦袋裝了奇怪思想的人說的那麼灰暗」、「滿月快樂，最美辣媽」。

(中時電子報)