港版瑤瑤曬親餵母乳照 挨網友轟「想證明什麼？」

林芊妤和老公上月生下一子。（圖／翻攝自coffee89921 IG）

友善列印
中時電子報
林芊妤曬親餵母乳照引發罵戰。（圖／翻攝自coffee89921 IG）

29歲香港女星林芊妤（Coffee）有著34D魔鬼身材，被封為港版瑤瑤，4年前她和富二代鬧出廁所門疑雲，今年5月林芊妤閃電宣布與銀行高層男友結婚，上月升格當媽的她，最近化身為炫子狂魔，更曬出親餵母乳露出半邊胸部的照片，沒想到意外引發罵戰，還有人質疑她想塑造好媽媽形象，問她：「影出來其實證明什麼？」。

林芊妤過去曾和男星羅天宇交往，也曾和台灣藝人金剛傳過緋聞，2014年她與富二代被拍到雙雙進入商場內的殘障廁所，引發無限遐想，今年5月她與圈外男友翟志榮登記結婚，上月順利產下一子，她的IG也從美照變成炫子照居多，昨兒子滿月，林芊妤大方分享一張餵母乳照片，卻引來謾罵。

林芊妤曬照同時寫下：「今日滿月啦，母乳媽媽，累但滿足」，有人不客氣問她PO這種照片想證明什麼？林芊妤回：「其實只是一張很正常的照片，相信我以前的泳裝照都比這張性感吧？」，解釋自己只是因為第一個孩子今天滿月，所以覺得幸福想分享一張紀念照，沒其他意思，另有人支持她說：「這是多麼自然唯美的母愛象徵，竟可以被腦袋裝了奇怪思想的人說的那麼灰暗」、「滿月快樂，最美辣媽」。

(中時電子報)

謝忻單身宣言寧跟鸚鵡玩親親 也…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。