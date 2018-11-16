玩美髮找出一片天　陳柏呈出征上海「金」厲害

2018年11月16日 14:38 中時 陳淑娥

弘光美髮系大一學生陳柏呈自製60公分藍色的高跟鞋，參加比賽奪冠。（陳淑娥攝）

弘光美髮系大一學生陳柏呈(右)透過LINE請老師王羿淩(左)指導，在上海比賽奪冠。（陳淑娥攝）

弘光科大美髮造型設計系學生陳柏呈出征大陸，打敗亞洲1800多名好手，勇奪上海國際美髮美容美甲邀請賽金獎；他說，國高中時期忤逆師長又逃學，為了不再讓單親媽傷心、努力學美髮，在獲知得獎那瞬間，激動到落淚告訴媽媽：「我獲金獎，我做到了！」

陳柏呈表示，國小三年級時父親病逝，開始叛逆、逃學，一直到高二依舊不聽話，還「挑戰所有老師」，媽媽管不動一度放棄，後來高中主任、導師輔導他當選手，陪他練美髮到深夜，他才改變想努力表現，不讓老師、媽媽失望。

陳柏呈赴大陸參加第17屆上海國際美髮美容節暨第19屆上海國際美髮美容美甲邀請賽，以「美人魚」當造型拿下時尚創意化妝組獲得金獎！他親手做了一雙60公分高跟鞋，賽前至少化了10多個不同臉型的妝，由於是第一次比賽出國，賽前一天幾乎都沒睡，晚上到飯店馬上整理造型，一早模特兒頂著3公斤重、30公分高的髮型，穿上60公分高跟鞋，總高度200多公分，傲視全場，陳柏呈告訴模特兒「妳是全場最棒的！」

陳柏呈開心地說，「獲金獎第一時間，馬上傳訊給媽媽，告訴她我終於做到了，謝謝她不辭辛勞的支持我！」陳柏呈指出，媽媽原本在電子工廠當作業員獨自扶養他和妹妹，卻因為身體不好目前離職，家境不好他從高中開始打工，現在靠接妝髮案子養活自己，媽媽也相信他不會再誤入歧途。

弘光美髮系助理教授王羿淩表示，柏呈技術能力紮根很穩，對美髮設計有很高的自主性，不過，賽前卻對怎麼設計毫無概念，讓她替學生緊張，與系上老師陳佳惠一起指導，訓練妝髮細膩度及加強技術。

美髮系主任王曉芬指出，系上部分學生家境不好，必須打工賺錢，為了讓學生讀書更無後顧之憂，學校及系上總是設法找資源資助學生費用，像運用深耕計畫經費補助弱勢學生，輔導學生申請「弘愛築夢」獎助學金和企業資金贊助，讓每個弱勢學生能好好念書、精進專業技能。

(中時 )