玩美髮找出一片天　陳柏呈出征上海「金」厲害

弘光美髮系大一學生陳柏呈勤加練習，奪上海美容美髮比賽冠軍。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
弘光美髮系大一學生陳柏呈自製60公分藍色的高跟鞋，參加比賽奪冠。（陳淑娥攝）
弘光美髮系大一學生陳柏呈(右)透過LINE請老師王羿淩(左)指導，在上海比賽奪冠。（陳淑娥攝）

弘光科大美髮造型設計系學生陳柏呈出征大陸，打敗亞洲1800多名好手，勇奪上海國際美髮美容美甲邀請賽金獎；他說，國高中時期忤逆師長又逃學，為了不再讓單親媽傷心、努力學美髮，在獲知得獎那瞬間，激動到落淚告訴媽媽：「我獲金獎，我做到了！」

陳柏呈表示，國小三年級時父親病逝，開始叛逆、逃學，一直到高二依舊不聽話，還「挑戰所有老師」，媽媽管不動一度放棄，後來高中主任、導師輔導他當選手，陪他練美髮到深夜，他才改變想努力表現，不讓老師、媽媽失望。

陳柏呈赴大陸參加第17屆上海國際美髮美容節暨第19屆上海國際美髮美容美甲邀請賽，以「美人魚」當造型拿下時尚創意化妝組獲得金獎！他親手做了一雙60公分高跟鞋，賽前至少化了10多個不同臉型的妝，由於是第一次比賽出國，賽前一天幾乎都沒睡，晚上到飯店馬上整理造型，一早模特兒頂著3公斤重、30公分高的髮型，穿上60公分高跟鞋，總高度200多公分，傲視全場，陳柏呈告訴模特兒「妳是全場最棒的！」

陳柏呈開心地說，「獲金獎第一時間，馬上傳訊給媽媽，告訴她我終於做到了，謝謝她不辭辛勞的支持我！」陳柏呈指出，媽媽原本在電子工廠當作業員獨自扶養他和妹妹，卻因為身體不好目前離職，家境不好他從高中開始打工，現在靠接妝髮案子養活自己，媽媽也相信他不會再誤入歧途。

弘光美髮系助理教授王羿淩表示，柏呈技術能力紮根很穩，對美髮設計有很高的自主性，不過，賽前卻對怎麼設計毫無概念，讓她替學生緊張，與系上老師陳佳惠一起指導，訓練妝髮細膩度及加強技術。

美髮系主任王曉芬指出，系上部分學生家境不好，必須打工賺錢，為了讓學生讀書更無後顧之憂，學校及系上總是設法找資源資助學生費用，像運用深耕計畫經費補助弱勢學生，輔導學生申請「弘愛築夢」獎助學金和企業資金贊助，讓每個弱勢學生能好好念書、精進專業技能。

(中時 )

影》他頭戴安全帽非禮娃娃機得逞… 台中花博花舞館國際花卉競賽 把…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。