台中花博花舞館國際花卉競賽 把握周末參觀

后里馬場園區花舞館內展出的國際室內花卉競賽成品展，是花博吸睛亮點之一。（盧金足攝）

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台中花博開幕以來好評不斷，其中，后里馬場園區花舞館內展出的國際室內花卉競賽成品展，是花博吸睛亮點之一，展出作品包含「植劇場」等全球36個花藝作品。

市府教育局表示，國際室內花卉競賽展期即將於11月18日結束，請民眾把握這個周末最後展期前往花舞館觀賞。19日至22日競賽廳將進行下一檔期佈展，並自23日起展出室內花卉競賽-人體花飾設計，競賽廳布展期間暫停對外開放，但民眾仍可一睹「花之信約鐘」的風采，蘭花廳也照常開放。

教育局表示，國際室內花卉競賽由來自全球36個花藝團體參加，各國好手同場競技，最後由財團法人中華花藝研究推廣基金會推出的「植劇場」作品，將首獎留在台灣，「植劇場

」展現每種植物的氣勢磅礡，並譜出大自然舞台上植物生命祕密的璀璨風華。

金獎作品為日本花卉輸出協議會的「朱與紅的寂靜」，展區設計重現了日本鳥居建築及寺院，營造靜謐空間內百花綻放的氛圍；銀獎「優雅的英倫下午茶」與「蘭花天堂」，展區佈置各自以花卉搭配LED燈光及台灣竹山特有的竹編，呈現出優雅的英式風情及獨特的台灣蘭花之美。

銅獎及佳作則由來自台灣、新加坡、泰國、印尼的花藝好手們獲得佳績。此外，來自比利時參賽者以現代藝術手法，展現自然永續設計概念，獲評審青睞，增設特別獎予以鼓勵。

教育局表示，國際室內花卉競賽展期即將於11月18日結束，請民眾把握這個周末最後展期前往花舞館觀賞。

11月19日至11月22日競賽廳將進行下一檔期佈展，競賽廳布展期間暫停對外開放，蘭花廳則照常開放，民眾可從蘭花廳2樓步行至競賽廳旋轉梯，觀賞到「花之信約鐘」的風采。11月23日起展出的室內花卉競賽-人體花飾設計，同樣精采可期

，不容錯過。

(中時 )

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