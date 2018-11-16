中市西苑高中校慶 林佳龍：新建校舍發包中 明年動工

2018年11月16日 14:31 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，西苑高中的學生在各方面的表現都十分耀眼，允文允武。（盧金足攝）

台中市西苑高中16日舉行48周年校慶活動，市長林佳龍出席致賀，肯定學校辦學優異，學生允文允武，不論體育、音樂、科學競賽都獲得好成績。他曾對學校承諾將編經費改建老舊校舍，新建大樓已進入工程發包階段，明年動工，2年後就可完成，將讓師生有一個全新、安全又友善的學習環境。

台中巿立西苑高中48周年校慶今日熱鬧登場，林佳龍、副市長林依瑩、教育局副局長劉火欽、市議員陳淑華、多位校友家長皆出席與會，林佳龍並頒發獎狀給該校績優教育人員，感謝他們的付出與貢獻。

林佳龍表示，西苑高中的學生在各方面的表現都十分耀眼，可說是允文允武，除了培育了許多旅美旅日的棒球好手，羽球、跆拳與游泳歷年來都是比賽的常勝軍。

行進管樂隊不僅在106學年度全國音樂比賽得到特優第一名，還受邀參加東京音樂祭。高中部未來工程社團的同學更於2018年遠哲科學競賽中，包辦遠哲科學競賽中區前三名，進入全國總決賽。

不僅學生表現優異，西苑的教師團隊也獲得107年教學卓越獎、106年閱讀磐石獎、107年新課綱國、高中前導學校和優質躍進計畫的肯定，這都要特別感謝歷任校長及教職員工為學校的奉獻和努力，更要感謝歷任家長會長、愛心志工及家長的支持。

林佳龍指出，西苑高中五育並進，代表教育實踐了「以人為本」，讓學生不是讀書、考試的機器，而是在高中這個重要的人生階段，發現自己的天賦，學到帶得走的能力，這是一輩子的資產，我為學校的辦學成功引以為榮。

自己擔任市長後，在該校45周年校慶時，就曾到校恭賀，並承諾編列5億多經費推動老舊校舍改建，改建工程即將進入發包階段，預計明年動工，兩年後完成第一棟新建大樓，期待西苑高中50週年校慶時，提供師生一個全新、安全及友善的學習環境。

教育局表示，除老舊校舍改建工程補助外，活動中心600萬元整修工程已完工，今日校慶園遊會，內容多元活潑，讓學生從籌辦園遊會攤位的過程中，透過動手做，學習團體合作，讓西苑高中48歲的生日過得熱鬧非凡。

(中時 )