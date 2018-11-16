台南》黃偉哲、高思博陣營「南區國際光點」案再隔空交鋒

2018年11月16日 14:10 中時 曹婷婷

針對高思博昨日發新聞稿批評黃偉哲「照三餐上政論節目」，還自誇默默耕耘，「自掏腰包」做「南區國際光點」案。對此，黃偉哲競選總部發言人郭國文表示，「南區國際光點」案是馬英九執政期間，交通部觀光局2012年的計畫，21世紀基金會做為執行單位，難道都是高思博所稱的「自掏腰包」？沒有申請任何經費補助？請高思博重新確認一次，不要欺騙市民。

高陣營也不假辭色，強調郭國文15日又用誤謬資料攻擊高思博為台南文化觀光投入的「南區光點計畫」，高思博競選總部為以博士論文抄襲聞名的郭國文感到不恥，不但論文抄襲，竟然連新聞稿都要抄襲今年8月2日舊稿，奉勸黃偉哲管管自己的幕僚，總不能又像大創案一樣，推說不明白幕僚在做什麼事；又或者，黃偉哲根本就是前市長賴清德的傀儡，完全被只會論文抄襲的郭國文隨意擺佈？

郭國文指出，高思博任職立委期間，問政與服務的表現不佳，遭到選民所淘汰。後來在馬政府擔任蒙藏委員會委員長，最近卻喊出「殺韃子」這種歧視語言。

郭國文指出，高思博卸任公職後，以其父親高育仁所創設的「21世紀基金會」名義，在馬政府時期，承接2012年到2015年交通部觀光局的「南區國際光點」計劃，這項計畫原意是要協助台南發展觀光產業，但經過３年執行，被批評此計畫執行不彰、鋪張浪費，甚至毀壞府城的文化與歷史。

郭國文指出，「南區光點案」的弊端連連，證明高思博欠缺執行能力。原本不想提及對手這件糗事，沒想到高思博居然敢拿出來自誇，還大言不慚說都是「自掏腰包」？

郭國文也請高思博誠實回答，「南區光點案」向中央申請多少補助款？用了多少人？金錢流向為何？執行成效為何？高家的「21世紀基金會」在馬政府期間，總共申請了多少補助款？如果高思博不願意坦白說明，他將陸續公布此案弊端。

高思博競總部回應指出，Taiwan South Fun 南區國際光點粉絲團每篇文章觸及數為 7000 人、期間每個月約有30 篇文章刊登，也就是說幾乎每天都有文章產出，透過旅遊文章之產出，也已經成為國內外旅客來到台南必須要參考的粉絲團之一，透過這套計畫，共吸引超過38個國家、2萬名外國友人到台南深度旅遊。

高陣營強調，上面每一個數字都經過查核、認證，不像黃陣營只會抹黑別人，從不檢討自己違法關說的行徑，令人唾棄，並表示，如果黃偉哲願公佈大創案3000萬元賄賂金流流向，高思博陣營就同步公佈投入「南區光點計畫」7692萬元的細目，因為我們清清白白做人，完全不怕檢驗，但黃偉哲敢嗎？高辦進一步質問郭國文，如果證明說謊，是否願意下台？

(中時 )