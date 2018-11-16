新竹》林智堅遊行日「變天」謝文進批「說謊」

謝文進陣營以申請選前之夜被駁回的市警局新聞資料，高喊林智堅「說謊市長！我要真相！」（羅浚濱攝）

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謝文進後援會副總會長蔡錕鈺以市警局新聞資料，指白紙黑字不容林智堅做任何狡辯與睜眼說瞎話。（羅浚濱攝）
市警局新聞資料證實，林智堅申請22和23日兩天遊行，時間是上午8時到22時。（羅浚濱攝）

羅浚濱／竹市報導

新竹市長候選人謝文進陣營向警方申請選前之夜遊行被駁回不准，警方發新聞稿稱林智堅陣營申請22和23日封街遊行，林智堅昨晚在臉書稱遭變造，對手造謠抹黑，只申請23日遊行，謝陣營16日召開記者會指控林智堅「說謊市長！」

謝總部申請選前之夜東門城遊行，警方以同時段已有團體申請為由不予許可，昨天發布新聞稿及竹市警局媒體line群組，指林智堅總部已申請22和23日兩天遊行許可再案。深夜line群組新聞稿被回收，林智堅以直播指警方資料被變造，團隊是申請23日遊行。謝總部16日以警方紙本新聞稿開記者會回擊。

「這是新竹40年來第一次在選前之夜不能到東門城圓環遊行！」謝總部後援會副總會長蔡錕指出，謝文進從宣布參選以來，就是以不抹黑不造謠的立場進行市長選舉，所有批評都是有所依據，這次拿出市警察局新聞資料來公開說明，並對林智堅提出最嚴正的抗議。

蔡錕鈺說，4年前他曾在林智堅團隊，是林的戰友，當年11月28日選前之夜，他與林智堅、許明財、蔡仁堅團隊都在東門城圓環做最後選舉活動，沒有衝突也沒有突發事件，大家都遵守警方管制，也都非常有默契。

蔡錕鈺說，這是我們新竹人民主的核心價值，大家都在質疑林智堅這次不准其他陣營的選前東門圓環進行造勢，這無疑是踐踏民進黨自己的執政初衷與民主核心價值，更是直接打臉民進黨主席蔡英文總統。

蔡錕鈺以市警察局公開新聞資料來打臉林智堅昨晚的直播說明，指白紙黑字不容林智堅做任何狡辯與睜眼說瞎話。

蔡錕鈺說，民意如流水，可以載舟也可以覆舟，林智堅申請22和23日封街遊行，寧可用不到，也不准其他人使用，林智堅這次選舉出手之大，也是讓人大開眼界。

蔡錕鈺呼籲林智堅回頭是岸，不要在市民鄉親前面扮演親民的市長，私底下卻是邪惡的嘴臉。

蔡錕鈺期盼新竹市民一定要擦亮眼睛，11月24日不能做出錯誤的選擇，再次號召市民鄉親在11月17日超級星期六晚上6點到樹林頭夜市，來為謝文進加油打氣。

(中時 )

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