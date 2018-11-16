高市府催票「全台經典小鎮」喊告急 送超夯蜂蜜檸檬

高市府催票「全台經典小鎮」，讓美濃擠進全台經典小鎮。（柯宗緯翻攝）

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高市府催票「全台經典小鎮」，讓左營擠進全台經典小鎮。（柯宗緯翻攝）

「人生短短幾個秋啊，不投不罷休，高雄東有美濃啊，西邊左營yo。」交通部觀光局舉辦「22縣市經典小鎮」票選活動，高市觀光局搶搭選舉熱潮，改編夯歌《愛江山更愛美人》向選民催票，讓美濃及左營「凍蒜」，祭出超夯蜂蜜檸檬水及住宿券等好禮。

高雄市長選戰夯，攻占所有新聞版面。不過，高雄的觀光自己救！為搶下「2019小鎮漫遊年」經典小鎮入選門票，高市觀光局搭上「蜂蜜檸檬」時事哏，在高雄旅遊網官方臉書舉辦抽獎活動，力薦曾獲十大觀光小城的「美濃」及有著全台灣廟宇密集度最高、眷村文化及美食聞名的「左營」參選。

觀光局長曾姿雯喊「告急」說，美濃是純樸客家小鎮，稻田、花海、菸樓、粄條與油紙傘都是旅途中不可獲缺精彩畫面；左營是高雄市最早開發地區，人文、建築與宗教歷史文化資產非常豐富，加上三鐵共構交通便利優勢，擁有多條漫遊體驗行程，懇請「選民」踴躍上網投票。

「高雄旅遊網」極力為美濃及左營兩區強力拉票，民眾只要在臉書貼文下方留言上傳兩區投票後截圖畫面並tag兩位朋友，就有機會獲得超夯蜂蜜檸檬水、文青麻布袋、住宿券等超值好禮。「經典小鎮漫遊年票選活動」即起至26日止，每人每天最多可投5票，交通部觀光局則祭出折疊腳踏車、拍立得、套裝遊程等好禮。

(中時 )

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