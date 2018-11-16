害蟲變餐桌佳餚　貴州織金養殖螞蚱開啟致富路

2018年11月16日 14:35 旺報 孫曜樟

大陸隨著人們對綠色食品的熱衷，以草為食的螞蚱因肉質鮮美，口感獨特成為一些飯店、酒樓餐桌上的美味佳餚，且深受國內外食客的歡迎。貴州省畢節市織金縣上坪寨鄉的村民劉琦抓住這一商機，靠養殖小小的螞蚱，一步步走上了致富路。

2015年，劉琦建立起了6000平方米的螞蚱養殖基地，開發起100畝草場用於餵養螞蚱。大陸媒體走進養殖基地，看到一排2米高的白色大棚，這些大棚上面覆蓋著透氣的紗網，每個大棚都如同一個巨型蚊帳。

「螞蚱養殖技術易掌握，管理簡單，面積不受約束，男女老幼都能飼養」。劉琦說，螞蚱的繁殖率高，週期短，經濟效益高，一隻雌螞蚱一次可產40至90顆卵，蝗生卵，卵孵蝗，周而復始，不斷創利。

「冬季一天喂2次草，一個月可賺3000多元(人民幣，下同)」。村民陶秀芳說，平時主要的工作是割草餵養螞蚱，也負責一些簡單的看護和運輸工作。

「一年可以養三季，每個大棚年產量在100公斤左右」。劉琦表示，螞蚱雖然個頭小，食量可不小，一生大約需攝取食植物100克左右，而且草料一點農藥也不能沾，是純綠色食品。

據瞭解，劉琦聘請15名村民在基地務工，每年除去工人勞務成本16萬元，透過銷售活體螞蚱、螞蚱蟲卵、螞蚱深加工食品等方式，每年有20至30萬元的利潤。

「大家富才是真的富」，劉琦指出，螞蚱養殖基地每年可以為當地提供約1000人次的就業機會，以後還要帶動更多村民搞螞蚱養殖。

因為養得好，成效快，劉琦養殖技術在周邊鄉鎮逐漸傳開，許多村民都來他的養殖大棚取經，在悉心傳授經驗的同時，劉琦也表示，螞蚱屬於特種養殖，如沒有訂單和可靠銷路，養殖須慎重。

(旺報 )