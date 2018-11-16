APG第三輪相互評鑑初評出爐 對台正面肯定

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亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期二週的實地相互評鑑今天(16日)順利完成。評鑑團今天公布初評結果，評鑑報告雖未正式出爐，然而，評鑑團上午提出初步評鑑，仍相當肯定我國這二年來在政府高層支持及公私部門的通力合作下，讓台灣有明顯的進步。

評鑑團長David Shannon致詞提到，成員討論到今天凌晨三點，台灣的表現令人印象深刻，評鑑團肯定在政府高度支持下，國家的跨部門協調機制運作良好，特別是行政院新成立的洗錢防制辦公室展現出色協調能力，也有權責機關及私部門的充分參與和努力。

David表示，評鑑團也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及資恐機制。其中包括在請求及提供國際合作方面具有多樣性，與多方合作夥伴簽署合作備忘錄、並且派駐許多據點之駐外法務秘書或警察聯絡官等進行情資交換，展現出相當成效，金融情報中心發揮優勢效能，且資恐協調機制健全。行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源，非金融產業包括律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等在洗錢/資恐之工作推動上有進展良好。

但政院也說，評鑑團也指出部分缺失，包括目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵，需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU的查核機制、強化法人及實質受益人透明度，且洗錢犯罪裁判刑期偏輕而不具勸阻性、反武擴之法令尚有缺失等。

評鑑團最後具體提出建議，指出台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略，APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化，以支持持續進行的風險抵減措施，並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行，且應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。

行政院副院長施俊吉在閉幕式表示，這次評鑑有超過千人次的公、私部門代表接受考試，顯示我國對於打擊資恐及執法層面的重視及努力，令大家印象深刻，行政院長賴清德事先也都聽取各單位報告，希望藉此提升行政部門與國際規範接軌，期盼各單位務必對於評鑑團的初評報告要仔細思考，相關機制要持續完善，成效好的部分要繼續推動，不好的則要立即改善，公私部門也要一起努力，讓民眾了解相關規定，減少民怨，讓新制度順利落實，台灣才能脫胎換骨，迎向好的未來。

政院表示，評鑑團在閉幕式中多次正向肯定台灣努力及實質進展肯定，對於評鑑具體建議部分，各公、私部門將立即進行持續性改進，待明年1月下旬左右，評鑑報告出爐，對未改進之相關法令或作為，可再於明年3月18日至21日評鑑團再度來台進行面對面複審會議時，爭取改進後的進步性成績。最終報告將在明年7月間APG正式大會通過才定案。

(中時 )

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