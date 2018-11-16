NBA》不滿遭罰款 格林計畫上訴球員工會抗議

格林(左)跟杜蘭特在場上握手，展現雙方已經和解立場。(美聯社)

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中時電子報

儘管卓雷蒙格林16日跟杜蘭特上演「大和解」，兩人努力對外塑造已無芥蒂形象，格林卻對勇士把他當「犧牲品」的禁賽1場、罰款12萬美元(台幣約374萬)作法相當不滿，計畫透過自己經紀人跟NBA球員工會提出上訴抗議！

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勇士前役跟快艇比賽尾聲，格林跟杜蘭特發生激烈口角，除了用粗話問候杜蘭特，更嗆勇士沒他的時候就很強了，結果隔天勇士判罰格林禁賽1場、罰款12萬美元，儘管他接受禁賽處分，卻無法認同勇士罰他12萬美元決定。

「我打算跟我的經紀人B.J.阿姆斯壯談談，是否需要跟球員工會提出，我因為禁賽1場所損失12萬美元的上訴程序，」格林跟《ESPN》記者史皮爾斯大吐苦水，「但我現在先專注在球季上，我有一整年的時間可以去處理上訴。」

《ESPN》記者洛威也在第一時間詢問球員工會，得到的答案是球員工會目前還在等待格林提出正式上訴，只是球員工會代表強調，針對球隊罰款的上訴，比起聯盟開罰上訴還要罕見，格林恐怕要好好考慮一下是否真要這樣做。

只是格林恐怕很難吞下這口氣，就像《TNT》球評巴克利16日所說，「如果勇士失去杜蘭特，他們不再是奪冠熱門，所以勇士才會告誡格林，住嘴！我們需要杜蘭特，所以你必須被禁賽！」一語道破勇士只想討好杜蘭特的立場。

(中時電子報)

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