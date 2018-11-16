「基隆漁很大」名人網美帶路 看見基隆不一樣

「基隆漁很大」3集內容，推廣基隆特色旅遊秘境、漁業及周邊產業。（基隆市政府提供）

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為促進基隆觀光旅遊，展現地方文化魅力，市府今年和金鐘獎最佳旅遊節目主持人、本市磯釣大使沈文程合作，首度推出觀光旅遊節目「基隆漁很大」，今（16）日在基隆長榮桂冠舉行節目開播記者會，副市長林永發與沈文程邀請大家準時收看。

「基隆漁很大」3集內容，推廣基隆特色旅遊秘境、漁業及周邊產業為主，從基隆嶼磯釣、海釣及正濱漁港、和平島、阿拉寶灣等面向切入，節目內容突破傳統旅遊節目型態，在主持人輕鬆詼諧引領下，不僅有吃喝玩樂，向觀眾介紹基隆漁業及網路爆紅打卡新景點。

今天節目開播記者會中，主持人沈文程及磯釣美女蔣珮雯現身說法，分享節目拍攝過程所見所聞。會場更秀出目前最夯正濱漁港周邊，人氣美食吉古拉與西班牙餐館「CASA PICASSO」招牌海鮮料理，讓人看了食指大動。

林永發指出，透過「基隆漁很大」節目，藉由磯釣大使沈文程豐富的主持經驗，呈現基隆歷史和海洋文化，引領大家看見磯釣場域、在地美食及最夯打卡新景點，藉由節目瞭解基隆在近年翻轉之後，帶著家人到基隆走走。

沈文程則表示，基隆是得天獨厚，佔盡地利之便的台灣門戶。全世界只要有港口的城市都美的像仙境，在進步的同時也留住傳統美的風貌。在三集拍攝過程中，他用雙眼來看也打動他的心，相信觀眾看完節目後感到驚艷，想要到基隆。

拍攝這個節目，沈文程第一次來到基隆阿拉寶灣這個全球20個觀看日出的秘境，無敵海景及無數歲月形成的各種岩石痕跡，讓他印象深刻，直呼是有生之年必到的景點，還有隔了數年，他能因為主持這個節目再次踏上基隆嶼，心情也是無比的興奮，這個節目讓他收穫不少。

「基隆漁很大」分別於以下時間及頻道播出，11/17（六）、11/22（四）、11/26（一）晚上20:30在吉隆生活頻道CH04首播、隔日7:30、9:30、20:30重播；11/17（六）、11/22（四）、11/27（二）晚上18:30在基隆市公用頻道CH3首播、隔日上午6:30重播。

11/18（日）、12/2（日）、12/9（日）下午16:30-17:00在三立電視I NEWS台及MOD 504台播出；自11/17（六）－12/1（六） 20:00於台北長德、麗冠、萬象CH04台北都會台也可收看、隔日13:30重播，歡迎民眾作伙收看。

(中時 )

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