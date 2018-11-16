雲林》誤簽名連署「古坑人的心聲」　庵古坑咖啡向斗六市長候選人林慧如道歉

2018年11月16日 14:51 中時 周麗蘭

黃炳煌送道歉聲明書。（周麗蘭攝）

日前有人在斗六市派發一張「古坑人的心聲」，抨擊斗六市長候選人林慧如讓古坑咖啡風華失落，其中有一名署名的庵古坑咖啡業者黃炳煌16日前往林慧如競選總部致歉，他表示當初沒看清楚，以為是農業陳情連署書，對林慧如造成困擾很抱歉。

斗六市最近坊間流傳「古坑人的心聲」，上頭有四人簽名，該文宣指責林慧如執政時不應將就有原創的咖啡產業置之不理，改新創其他產業，使古坑咖啡風華失落10多年，古坑台灣咖啡前景堪憂。

林慧如競選總部指出，林慧如2005年就任古坑鄉長不久碰上進口咖啡豆混充事件，她為重建古坑咖啡雄風，要求咖啡池時標示，古坑公所舉辦的每一項活動都買在地古坑咖啡請遊客品嘗，行銷古坑咖啡不遺餘力。

競選總部表示，農委會在台灣咖啡開始萌芽階段就採取不輔導、不鼓勵、不禁止政策，咖啡三不政策不是林慧如的政策。

此份文宣有葉姓、黃姓、簡姓、劉姓四人署名，其中庵古坑咖啡業者黃炳煌16日持道歉聲明向林慧如本人致歉。

黃炳煌說，日前友人拿一分文件要他簽名，他因業務忙沒仔細看，以為是農業申請連署書，不察順手簽名，經朋友轉知才發現內容是個人看法，有偏頗及誤解，對林慧如有失公允，他本人不認同。

林慧如接受道歉聲明，她表示擔任古坑鄉長期間她注重的是古坑咖啡重新紮根，從育苗、種植、精製生豆、烘焙，鼓勵咖啡農建立自有品牌，推廣的方法不同罷了。

(中時 )