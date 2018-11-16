后里濕穀集運設施兼顧稻米品質與農民收益

后里區農會興建濕穀集運設施動土祈福典禮，由市長林佳龍、農業局長王俊雄等人，共同見證。（陳世宗翻攝）

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台中市后里區全年水稻種植面積約千餘公頃，因應稻穀收穫期間短且量大集中，超過農會乾燥中心所能處理的收購烘乾量；台中市政府農業局輔導后里區農會建置濕穀集運設施，預計明年6月第一期稻作收購前完工，將提升濕穀處理量，避免影響稻米品質及價格、保障在地農民收益。

台中市長林佳龍16日在市府農業局長王俊雄、后里區代理區長張大春陪同下，出席「后里區農會興建濕穀集運設施動土祈福典禮」；包括立委洪慈庸、農委會農糧署中區分署台中辦事處主任江永煜、后里區農會總幹事陳清琪等人都共同見證。

「農會挺農民，市府挺農會！」林佳龍說，市府推動多元措施，為農民拼好生活，農會在地方農業發展上扮演重要角色，市府也與農會建立良好夥伴關係。濕穀集運設施完工後，將確保稻米品質及價格，市府全力支持照顧農民的事情，編列配合款補助，將持續與中央、地方共同努力。

林佳龍表示，后里區是花博展區，後花博時期包括農業及周邊建設、水利等層面都將蓬勃發展，期待推動精緻、休閒農業發展，讓農民有更好收入，也提高市民生活品質。

立委洪慈庸指出，很高興見證后里區設置濕穀集運設施，將可提升稻穀收購烘乾量，感謝農糧署及市府支持，希望儘快協助農民在稻穀處理上達成速度更快、品質更好的目標，帶動農業發展愈來愈好。

農業局表示，近年來因稻作收成機械化，收割期程大幅縮短，濕穀量過於集中且量大，影響穀物收割後處理品質，后里區全年水稻種植面積約千餘公頃、種植農戶近千戶，區內公館、泰安二里即佔600公頃，后里區農會乾燥中心所能處理的收購烘乾量無法承載農民短期內集中繳交量。

以往農業局輔導后里農會規劃應變措施，在水稻收割期間將已收購但無法於農會乾燥中心烘乾者，立即轉運至鄰近區農會或民間公糧業者進行烘乾，以確保稻米品質及價格；新設置的濕穀集運設施，將增加調度空間，讓農民更有保障。

農業局指出，后里區農會濕穀集運設施總經費1,560萬元，農會自籌800萬元，市府編列500萬元配合款、農糧署補助260萬元，預計明年6月第一期稻作收購前完工。

(中時 )

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