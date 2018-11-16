影》載北漂族被貼挺韓標籤 租賃車運將：我住桃園挺鄭文燦

2018年11月16日 14:37 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

打壓北漂? 免費載回南部投票 運將遭約談

在桃園擔任租賃車司機的甘姓男子10月21日在臉書社團發文，願於11月23日在台北車站號召10輛租賃車，幫助北漂青年返鄉投票，因為貼文提及韓國瑜遭人檢舉。甘先生今日接受中天《大政治大爆卦》訪問，無奈表示因為支持韓國瑜「高雄發大財」理念，被貼上「挺韓」標籤，他也說自己住在桃園，本身支持鄭文燦。

甘先生說當天警方晚上7、8點到他住宅關切，質疑警方既然是「公事公辦」進行道德勸說，為什麼是用手機撥給他，而不是用警局電話，懷疑警察程序有問題。

另外甘先生因為網上發文免費載北漂族，內文提到「羨慕高雄有韓國瑜可以選」，被網友懷疑發文挺韓國瑜，甘先生表示，這個月才參加租賃車抗議，批評蔡政府做兩年了多，政府有想過他們人民只是想混口飯吃？「不要說高雄發大財，這裡都沒人了！」

甘先生說，11月23日他剛好要到高雄工作，只是讓回家投票的青年搭順風車，要不要收錢是他的事，事情演變成這樣只好取消免費載人行程。

甘先生也說，他純粹只是支持韓國瑜「高雄發大財」的理念，如果這句話是陳其邁說的，他也會選擇支持陳其邁。甘先生澄清他的政治立場，表示他欣賞台北市長柯文哲，他本身住桃園則支持市長鄭文燦，他指出，因為網上發文就被指稱立場偏藍，被扣帽子，對此感到相當無奈。

(中時電子報)