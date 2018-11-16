滿足旅遊需求 彰化二林─南投溪頭15路公車首航

彰化縣長魏明谷（中左）等人主持二林─溪頭15路公車首航儀式。（鐘武達攝）

友善列印
中時
二林溪頭首航班車滿載遊客出發。（鐘武達攝）

為滿足二林地區民眾到溪頭風景區旅遊需求，彰化縣政府增闢的市區客運「15路」公車16日在二林圖書館舉行盛大首航典禮，縣長魏明谷、二林鎮長張國棟等各界歡送3輛首航班車滿載遊客開心出發，並宣布「15路」公車將於19日在員林客運二林站」正式發車營運。

魏明谷表示，「15路」二林往溪頭公車路線 可以從二林到埤頭、北斗至田中高鐵彰化站，也可以搭乘15路公車到溪頭，65歲以上長者可使用長青幸福卡及長青國民旅遊卡免費搭乘彰化客運、員林客運及南投客運所有路線的公車 ，1年有1萬2000元的乘車補助，現在長者搭乘公車到南投，再改搭南投客運也都是免費。

他說，縣政府去年9月開辦市區客運9路及10公車，由彰化火車站及員林轉運站每日各發車3班次前往溪頭，廣受縣民歡迎。為因應各鄉鎮民眾需求，今年6月、9月及11月又新增和美、鹿港、溪湖、二林、埤頭、北斗、田中等鄉鎮往溪頭公車路線。

縣府工務處長林漢斌表示，「15路」市區客運路線發車站於員林客運二林站，中途停靠埤頭鄉、北斗與高鐵彰化站，每周1至周5來回各有1班次，發車時間為上午7：40，溪頭回程發車時間為下午1：55。

「15路」公車首航是二林地區的盛事，除了魏明谷、張國棟，包括立委洪宗熠、縣議員謝彥慧、鎮長候選人陳光輝、蔡詩傑等各界都出席共襄盛舉。

(中時 )

后里濕穀集運設施兼顧稻米品質與… 影》寶特瓶夾腋下救鼻過敏？醫生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。