滿足旅遊需求 彰化二林─南投溪頭15路公車首航

2018年11月16日 14:43 中時 鐘武達

二林溪頭首航班車滿載遊客出發。（鐘武達攝）

為滿足二林地區民眾到溪頭風景區旅遊需求，彰化縣政府增闢的市區客運「15路」公車16日在二林圖書館舉行盛大首航典禮，縣長魏明谷、二林鎮長張國棟等各界歡送3輛首航班車滿載遊客開心出發，並宣布「15路」公車將於19日在員林客運二林站」正式發車營運。

魏明谷表示，「15路」二林往溪頭公車路線 可以從二林到埤頭、北斗至田中高鐵彰化站，也可以搭乘15路公車到溪頭，65歲以上長者可使用長青幸福卡及長青國民旅遊卡免費搭乘彰化客運、員林客運及南投客運所有路線的公車 ，1年有1萬2000元的乘車補助，現在長者搭乘公車到南投，再改搭南投客運也都是免費。

他說，縣政府去年9月開辦市區客運9路及10公車，由彰化火車站及員林轉運站每日各發車3班次前往溪頭，廣受縣民歡迎。為因應各鄉鎮民眾需求，今年6月、9月及11月又新增和美、鹿港、溪湖、二林、埤頭、北斗、田中等鄉鎮往溪頭公車路線。

縣府工務處長林漢斌表示，「15路」市區客運路線發車站於員林客運二林站，中途停靠埤頭鄉、北斗與高鐵彰化站，每周1至周5來回各有1班次，發車時間為上午7：40，溪頭回程發車時間為下午1：55。

「15路」公車首航是二林地區的盛事，除了魏明谷、張國棟，包括立委洪宗熠、縣議員謝彥慧、鎮長候選人陳光輝、蔡詩傑等各界都出席共襄盛舉。

(中時 )