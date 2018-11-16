影》寶特瓶夾腋下救鼻過敏？醫生說係金ㄝ

寶特瓶救鼻塞？是真的可以！（圖／翻攝YouTube-啾啾鞋影片）

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中時電子報
腋下夾1分鐘寶特瓶，鼻子通到可以吸進衛生紙。（圖／翻攝YouTube-啾啾鞋）
【啾啾鞋】鼻塞嗎？把寶特瓶夾在腋下就能改善？有沒有科學根據呢？實際測給你看！

日本節目「非常識」介紹了一個立刻可以解決鼻塞的生活祕方，YouTuber啾啾鞋不相信，因此決定利用剛好鼻塞的機會測試一番，結果竟然真的有效，啾啾鞋上傳了實測影片分享，有鼻塞煩腦的網友們依樣畫葫蘆，果然超有效，還有網友鼻子通了但思緒卻塞了，因為實在太神奇而陷入震驚中。

這個方法是，把寶特瓶夾在腋下，左邊鼻塞夾右邊，右邊鼻塞夾左邊，夾30秒至1分鐘，就可以改善鼻塞。

「非常識」找來醫生解釋原理，這是因為腋下交感神經與鼻子相連，而且是左右交叉相連，所以左鼻塞時，寶特瓶要夾在右腋下，右鼻塞就夾左邊，刺激鼻子的交感神經使血管收縮，鼻塞情形即可獲得緩解。

國內耳鼻喉科醫師邱昱勳受訪時也認證有效，他說，刺激交感神經會造成血管收縮，並使鼻黏膜跟著收縮，黏膜收縮後，空間變大，即能緩解對側的鼻塞；如果是睡覺時鼻塞，也可以側睡緩解鼻塞，右邊塞就採左邊下右邊上的側躺。另外，熱敷鼻子，或是利用熱水的蒸氣蒸鼻子，也都有緩解鼻塞的效果。

啾啾鞋當天是左邊鼻塞，衛生紙放在鼻子前，確認左鼻孔沒有空氣進出，接著把寶特瓶夾在右邊腋下1分鐘後，他說，覺得左邊鼻塞已有緩解，接著再以衛生紙實測空氣能否自由進出左鼻孔，結果衛生紙正自由地飄著呢！

鼻塞的網友，紛紛拿起寶特瓶來夾夾看，「真的有效，爆扯，而且我覺得不是巧合，我感冒左邊已經塞了一兩個小時了，寶特瓶一夾不到一分鐘就通，我還在震驚當中」、「後來在測試鼻子的時候衛生紙還吸進去」。

(中時電子報)

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