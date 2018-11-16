我弟是人渣！老爸開刀要求分財產 請他還錢只回2字

2018年11月16日 14:47 中時電子報 張達智

有這種家人真的讓人痛不欲生！一名網友發文直斥自己的弟弟是個「人渣」，指務農的爸爸將弟弟栽培到大學畢業，不但不拿錢幫助家裡，還把老爸農會存款提領一空。當老爸住院開刀要用錢時，網友請弟弟還錢，弟弟只回「沒錢」二字，還要求分財產，氣得這名網友高喊好想殺掉這人渣，還問大家遇到這種弟弟該怎麼辦？

一名網友在【爆怨公社】發文，一開頭就說「我爸的小兒子是個人渣，以下簡稱人渣」，網友表示，爸爸爸務農辛辛苦苦供他讀到大學畢業，「人渣」自己賺錢不買家用也就算了，還開網友的車到處玩，完全一點都沒有孝順我爸的意思，還曾經破壞別人家庭，被告上法院。

網友說，「人渣」今年1月開他的車撞到68歲的老夫妻，讓對方住了加護病房3個多月，沒車開後，就把爸爸農會收租金的簿子拿走買車。而老爸2月底住院開刀需要醫藥費，網友叫人渣還錢，死都不肯，只回「沒錢」，還把姊姊找來討論分財產。

網友憤怒表示，這人渣住爸爸房子，用爸爸水電，把爸爸的灑藥車、農機拿去賣掉，叫他賣掉的錢拿出來竟然回：那又不是你的。網友說好幾次想殺掉這人渣，但是又不想弄髒自己的手，問大家他該怎麼辦。

其他網友看了感嘆表示，「這種手足，放生別再來往，靠過來只會要你的好處，讓他自生自滅」、、「世界上就是有這種垃圾存在，你的感覺心情我懂，因為我小叔也是這樣的人」。

(中時電子報)