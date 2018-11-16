價碼與Sandy「南轅北轍」 Lulu苦笑「佼哥躺著中槍」

Lulu出席部落旅行分享會揪親友一起拍宣傳影片。（蕭雅玲攝）

友善列印
中時

Lulu今（16日）出席「跟著部落小鷹去旅行」分享會，日前特地回家鄉台中松鶴部落拍攝宣傳影片，並找來親友同框入鏡拍攝影片，許多親友都熱情入境，影片中開民宿的奶奶還在門口貼上LuLu海報，讓她成為部落的活招牌。日前週刊報導，她當初擠掉吳姍儒（Sandy）接下《聲林之王》主持棒，讓吳宗憲為女憤恨不平指2人價碼「南轅北轍」，對此她無奈說：「這樣對佼哥（黃子佼）不公平」，先前才傳她價碼比比佼哥高，而新聞爆出後她也與媽媽討論，她能理解吳宗憲護女心切，可以體諒他為人父的心情。

Lulu表示當初看到新聞也嚇一跳，那陣子連續工作20天，強調，「工作是經紀人安排的，沒有誰幹掉誰，我就是接工作啦！」她也說，主持節目壓力已經夠大，每次上台舞台要面對前面三個巨星導師，看到參賽選手被淘汰，讓她忍不住想起當年她參加《超級模王大道》被淘汰，還一路搭著計程車從南港哭回板橋家中，哭了近40分鐘，下車前司機以為她是失戀，還遞了一張衛生紙給她，安慰她「不要再哭了！」

她說，當初在選秀節目排名第13名，後來遭評審淘汰，當下還曾偷偷恨一下評審，「什麼東西，居然把我淘汰，到時候我一定要回來」，但她都會把悲傷化為力量，果真五年後她真的回到中視攝影棚當主持人，還入圍了金鐘獎，而當初淘汰他的評審就是辛隆，後來2人在《綜藝玩很大》遇到，她還去跟辛隆說：「你當初淘汰我！」結果辛隆回應：「有嗎？」

(中時 )

張藝謀、周迅、鄧超與孫儷等大陸… 馬蓉忍2年揭離婚王寶強內幕 驚喊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。