價碼與Sandy「南轅北轍」 Lulu苦笑「佼哥躺著中槍」

2018年11月16日 14:53 中時 蕭雅玲

Lulu今（16日）出席「跟著部落小鷹去旅行」分享會，日前特地回家鄉台中松鶴部落拍攝宣傳影片，並找來親友同框入鏡拍攝影片，許多親友都熱情入境，影片中開民宿的奶奶還在門口貼上LuLu海報，讓她成為部落的活招牌。日前週刊報導，她當初擠掉吳姍儒（Sandy）接下《聲林之王》主持棒，讓吳宗憲為女憤恨不平指2人價碼「南轅北轍」，對此她無奈說：「這樣對佼哥（黃子佼）不公平」，先前才傳她價碼比比佼哥高，而新聞爆出後她也與媽媽討論，她能理解吳宗憲護女心切，可以體諒他為人父的心情。

Lulu表示當初看到新聞也嚇一跳，那陣子連續工作20天，強調，「工作是經紀人安排的，沒有誰幹掉誰，我就是接工作啦！」她也說，主持節目壓力已經夠大，每次上台舞台要面對前面三個巨星導師，看到參賽選手被淘汰，讓她忍不住想起當年她參加《超級模王大道》被淘汰，還一路搭著計程車從南港哭回板橋家中，哭了近40分鐘，下車前司機以為她是失戀，還遞了一張衛生紙給她，安慰她「不要再哭了！」

她說，當初在選秀節目排名第13名，後來遭評審淘汰，當下還曾偷偷恨一下評審，「什麼東西，居然把我淘汰，到時候我一定要回來」，但她都會把悲傷化為力量，果真五年後她真的回到中視攝影棚當主持人，還入圍了金鐘獎，而當初淘汰他的評審就是辛隆，後來2人在《綜藝玩很大》遇到，她還去跟辛隆說：「你當初淘汰我！」結果辛隆回應：「有嗎？」

(中時 )