馬蓉忍2年揭離婚王寶強內幕 驚喊「沒有出軌！」

2018年11月16日 14:49 中時電子報 蔡曉婷

馬蓉曬出2年前王寶強帳戶細項。（圖／翻攝自金耳朵兔子微博）

馬蓉澄清自己沒出軌。（圖／翻攝自金耳朵兔子微博）

大陸男星王寶強2016年8月在微博宣布和妻子馬蓉離婚，並稱老婆與其經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」、「隱藏、轉移夫妻共同財產」和「破壞家庭傷害家人」，故無法維持夫妻關係。昨(15日)馬蓉在微博大爆料，稱王寶強裝窮說謊借錢打官司，有網友看不去，就問她一句：「有沒出軌？」馬蓉也親自回應：「沒有出軌！」

馬蓉昨下午在微博預告晚上8點要抖出離婚案的內幕，結果時間一到，馬蓉轉發王寶強工作室2年前提出離婚官司聲明，狂打其中一句「借錢繳（訴訟）費」，說王寶強裝可憐引來大批網友要出錢出力，又出現多篇公關通稿，之後馬蓉曬出王寶強帳戶，力證2016年8月15日、也就是王寶強起訴離婚當天，王的帳戶其實仍有200多萬人民幣，隔天陳思成借了300萬，帳面便顯示共有500多萬。

馬蓉說：「王寶强表妹任曉妍名下有多少家公司，身價也是過億，需要王寶強表演借錢繳費？​​​​」又批王寶強將家門換鎖，使她和兒女無家可歸，又沒換洗衣物可換，「稱自己所有銀行卡都在我控制下，當時的知情人爆料，說王寶強連自己有多少張銀行卡都不知道，這樣的話也有人信，我就問問你們，誰上銀行開銀行卡不是本人帶著自己身份證去，難不成，我馬蓉去銀行可以辦出王寶強的卡？王寶強你自己去哪開過什麼卡，你不知道？連基本生活常識都沒有了？」

至於當時傳出馬蓉控制工作室公章，她則回應自己完全沒碰過，工作室的東西都在王寶強控制下，有人忍不住問她：「那又怎樣？重點是你出軌沒出軌嘛」，馬蓉回應：「沒有出軌！」更暗指王寶強是做賊喊抓賊，引發網友熱烈討論。

(中時電子報)