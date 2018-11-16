第六屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽 12月6日於花蓮開打

2018年11月16日 14:50 中時電子報 綜合報導

威力少棒、揮出希望、洄瀾競技、實現夢想!2018年第六屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，將於12月6日於花蓮國福棒壘球場熱力開打。花蓮縣政府代理縣長蔡碧仲日前在教育處長劉美珍的陪同下，前往會場為小選手加油打氣，歡迎全國民眾蒞臨好山好水的花蓮，支持運動賽事，同時期盼這期威力彩得主持續發揮愛心，讓威力盃延續下去。

2018年第六屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽將於12月6日下午3時30分，在花蓮縣立棒球場熱鬧舉行開幕式，隨後並展開為期4天賽事，這也是台灣棒球史上，繼金龍旗之後第2個設有百萬獎金的棒球賽事。本屆共有來自全國的20支參賽隊伍，獲得冠軍將可獲頒新台幣100萬元的高額獎金，其次分別是亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，5至8名各獲5萬元。

蔡碧仲表示，年輕真好！自己也曾是少棒隊王牌投手，非常熱愛運動，誠摯歡迎選手及球迷12月6日至9日蒞臨美麗的花蓮，支持運動賽事。感謝捐助人給花蓮孩子一個跟外縣市選手切磋球技的機會，也讓外縣市的少棒小將們，有機會到花蓮來認識花蓮的好山、好水、好人情。他也期盼這期獨得16億的威力彩幸運得主可以共襄盛舉，延續花蓮台彩威力盃全國少棒賽。此外，縣府也會提供伴手禮，預祝賽事圓滿、成功。

「全壘打王」中信兄弟球星張志豪出席記者會力挺台彩威力盃，他表示，今年職棒賽季已經結束，鼓勵喜愛棒球的球迷到花蓮觀看少棒比賽，他自己休假時也會回東部看小朋友比賽，感受他們對棒球的熱情與熱愛。他也特別感謝促成賽事的捐款人及主辦單位，讓小球員們有機會透過比賽增進球技。

圖片說明：2018年第六屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽正式啟動，花蓮縣代理縣長蔡碧仲與貴賓合影。（花蓮縣政府提供）

花蓮台彩威力盃全國少棒賽舉辦的緣起，是101年12月6日威力彩開出高達18.16億元頭彩獎金，由3位幸運得主獲得，其中一位得主為花蓮人，他慷慨捐出1.2億元給花蓮縣政府，希望能振興花蓮少棒運動。

蔡碧仲表示，花蓮縣將持續努力，希望藉由前五屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽的舉辦經驗，發揮細水長流匯集成江河的效果，讓台灣每一個角落裡，有棒球夢的孩子，生命中不再有遺憾。另外，為了體恤少棒隊伍籌措比賽經費的困難，主辦單位特別提供隊職員選手村及贈送參賽球員個人裝備、離島縣市更提供十萬元交通補助費外，並供應小選手們比賽期間午餐，以及交通車接駁服務，另外還贈送每位參賽選手花蓮伴手禮，讓小選手們充分感受花蓮的好味道與好人情。

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)