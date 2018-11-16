苗栗》苗栗縣長候選人公辦政見發表會

2018年11月16日 14:55 中時 何冠嫻

尋求連任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌抽中1號，他上場表示，任內達成9成以上的政見，期盼有機會能繼續將苗栗打造成觀光科技大縣。（何冠嫻攝）

以無黨籍參選的縣長候選人徐定禎，上場次序也抽中2號，強調上任後要恢復福利政策，穩住流失人口。（何冠嫻攝）

無黨籍縣長候選人黃玉燕第一個上場抽籤，抽中4號，期盼能以10大創富經建計畫，帶動苗栗經濟。（何冠嫻攝）

苗栗縣長選舉候選人公辦電視政見發表會16日登場，候選人徐耀昌、徐定禎、黃玉燕皆到場抽籤，序號依序為1號徐耀昌、2號徐定禎、3號朱泰平、4號黃玉燕，而朱泰平未出席由選委會代抽，發表會唱名3次仍未見他身影，被視同棄權。雙徐也因營養午餐議題再度交鋒。

徐耀昌第1輪打頭陣，一上場便細數任內亮眼政績，政見達成率更高達9成以上，期盼有機會能繼續將苗栗打造成觀光科技大縣。

徐定禎第1輪直指，苗栗不得再落後，強調自己「可以等4年，甚至可以退休，但苗栗不能再等了」，他說，近年平均家戶所得已減少7萬多元、人口流失1萬多人，徐定禎痛批，相較鄰近縣市的福利建設，苗栗還在原地踏步，他表示，鄉親已用腳投票，選擇其他福利建設較佳的縣市。

徐耀昌第2輪回擊，指出徐定禎不但不發表政見「只會唱衰苗栗」，打擊縣府員工士氣，讓他相當心痛。徐耀昌批徐定禎的免費營養午餐為假議題，說徐定禎抄襲上任縣長政策，他更引用農委會主委林聰賢的說法，「如果實施免費營養午餐，不用3天就倒攤了」，質問營養午餐經費每年需4億2000萬，錢要哪裡來？勸徐定禎不要亂開支票讓縣民失望痛苦。

徐定禎表示，上任2個月後提出財政改革方案，半年內拿回財政主導權、1年內恢復福利，他認為，免費營養午餐不是經費支出，而是一項投資，將採購在地食材，進而促進經濟，並朝結合長照計畫的老人共餐方向規畫。

黃玉燕則提出軸心經濟、環帶經濟、神恩經濟等宗教創富概念，要建立經濟、宗教特區福利百姓，創造工作機會讓大家有錢賺。

苗栗縣選舉委員會指出，第一場次的苗栗縣長選舉候選人公辦電視政見發表會，將於16、17、18日晚間7點重播，第二場次將於19日舉辦。

(中時 )