洲際酒店集團6家酒店 台北旅展首賣聯合住宿券

2018年11月16日 15:25 工商 曾麗芳

國際知名酒店品牌-台灣IHG洲際酒店集團，首度聯合參加11/23起登場的「台北國際旅展」，旗下台灣區6家酒店限量推出「聯合住宿券每張1,999 元起」；另也開放線上賣場銷售，於11/22-11/28 期間下單，可享同樣優惠價格。

IHG洲際酒店集團近年來積極在台灣拓點佈局，主因是了解到對旅遊、商務等各類旅客在台灣酒店的需求穩定成長中，且與全球其他主要城市相比，進軍台灣的國際酒店品牌仍不多。

因此，該酒店集團除了已在台開業的桃園、台中公園智選假日飯店（Holiday Inn Express）外，2016 年引進了高雄英迪格酒店（Hotel Indigo）、2017 年台南大員皇冠假日酒店開幕（Crowne Plaza）、2018 年 9 月新竹英迪格酒店盛大開幕；年底將迎來亞太區第一間金普頓酒店及餐廳（Kimpton Hotels & Restaurants）於台北大安區營運。

IHG 洲際酒店集團表示，未來3年內，還會有第一間勤美洲際酒店、台北大直英迪格、嘉義阿里山英迪格、逢甲智選假日、嘉義智選假日酒店陸續開業。除前述品牌外，也有台灣企業對 IHG 旗下標榜健康導向的逸衡酒店（Even Hotel)洽談簽約中，預期在台灣由洲際酒店集團全權經營酒店將達 12 間。

洲際酒店集團旗下6家酒店，首度攜手於今年的台北旅展推出聯合住宿券，優惠價每張1,999元，民眾可任選桃園、新竹、台中、台南、高雄等地使用，憑1張住宿券即可入住智選假日品牌、憑2張住宿券可選擇入住英迪格或皇冠假日品牌。

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