北屯新設廍子國小興建工程動土 林佳龍：打造宜居好環境

2018年11月16日 15:26 中時 陳世宗

北屯新設廍子國小的模擬圖。（教育局提供）

北屯區廍子里是台中人口成長最快的地區之一，鄰近的軍功與建功國小因校地已無法新建校舍容納新進學生，市府選定於景賢路與環中東路口設立新設廍子國小，面積約1萬9,525平方公尺，預定109學年度招生，第一年招生12班，再逐年增至42班。

市長林佳龍表示，包括軌道與公路等交通路網陸續形成，北屯交通環境愈來愈便利，市府投資教育新設廍子國小，及早為未來進駐的市民打造良好環境，讓大家享受宜居好生活。

教育局16日於北屯舉辦廍子國小新建校舍動土典禮，林佳龍在副市長林依瑩、北屯區長林啟正、教育局代表及廍子國小校長張榮林的陪同下出席，包括市議員曾朝榮、謝明源、陳成添均到場，市議員蔡雅玲、沈佑蓮等人也派代表關心，眾人共同為工程祈福。

林佳龍表示，台中市是台灣最宜居的城市，也是第二大城，昨日人口更正式突破280萬人，北屯人口眾多，佔全市近十分之一的人口，在地交通便利、生活機能好，可預見人口還會激增；市府未雨綢繆，現在就開始準備，兩年前市府宣布興建廍子國小，兩年後的現在這項計畫已通過都市設計審議，今日更順利動土開工，預計109學年度即可招生。

林佳龍說，市府對於興建廍子國小的承諾，以相當快的速度辦理、說到做到，展現市府的效率及對教育的重視。台中市在教育投入相當多資源，教育預算佔總預算的4成，每年將近500億元以上。廍子國小在74號道路旁，未來74號道路與國道1號、4號會在空中高架連結，交通將更加便利，市府透過設立學校、投資教育，為未來進駐的市民打造宜居環境，享受安居樂業的生活。

教育局強調，廍子國小新設校工程歷經學區里長及民意代表爭取設立，在建功國小梁丁財、王鳳雄兩任校長協助籌備設校各項事務及廍子國小首任校長張榮林的努力下，終於順利動土開工。學校地點位處軍功水景地區與廍子區段徵收區等新興發展區交界處，新建工程以雙核心有機的建築配置概念，打造自然通風、採光充足空間，塑造溫馨的學習環境。

廍子國小校長張榮林感謝市府支持與經費協助，以及各界對學校設校工程的關心，未來學校發展將結合生態與科技兩大概念，校園也將充分融入學區的環境氛圍，創造廍子國小成為兼具人文、藝術、科學與創新的學校。

(中時 )