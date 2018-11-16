南投》黃馨瑩以遊艇船隊繞日月潭造勢 史上首見

2018年11月16日 15:26 中時 沈揮勝

遊艇船隊繞湖，引人矚目。（沈揮勝翻攝）

黃馨瑩從伊達邵碼頭上岸，隨即進入商圈拜票。（沈揮勝翻攝）

黃馨瑩（左三）競選團隊，從水社搭遊艇繞湖後，由伊達邵碼頭上岸拜票。（沈揮勝翻攝）

國民黨提名魚池鄉長候選人黃馨瑩，15日下午安排日月潭所在地水社村與日月村拜票行程，有遊艇業者建議並贊助船隊遊湖造勢，場面罕見且特別；黃馨瑩說，這應是全國惟一、首見，「是一種感動、是一種美好，讓自己覺得何其有幸！」

日月潭之行政畫分隸屬於南投縣魚池鄉，潭區北側為水社村、南岸則是日月村，日月村主聚落即伊達邵，人口約1000人，其中邵族占300人。日月潭闢有台廿一甲線環潭公路，從九龍口到伊達邵約7公里，選舉拜票行程，一般都採陸路，因為開車很方便。

國民黨魚池鄉黨部主任陳奎合指出，黃馨瑩競選總部規畫水社、日月村拜票行程，原先也是安排開車前往，但有黃姓遊艇業者主動與黃馨瑩的父親、前魚池鄉長黃宋華連絡，認為遊艇造勢前所未見，願意提供船隊協助；由於點子不錯，黃馨瑩滿懷感謝接受。

黃馨瑩指出，包括競選團隊與支持者30多人，下午2點多從水社碼頭出發，繞光華島（邵族稱「拉魯島」）附近水域，從沙巴蘭（慈恩塔附近）兜一圈，折返朝霧碼頭、文武廟前方水域，最後在伊達邵碼頭上岸。

黃馨瑩表示，沿途與遊湖的觀光客打招呼，上岸後採傳統徒步拜票方式，走進商圈家戶拜訪。日月潭選舉史上首見遊湖造勢，很特別的體驗。

(中時 )