南投》黃馨瑩以遊艇船隊繞日月潭造勢 史上首見

魚池鄉長候選人黃馨瑩，以遊艇船隊繞湖造勢拜票，日月潭首見。（沈揮勝翻攝）

友善列印
中時
遊艇船隊繞湖，引人矚目。（沈揮勝翻攝）
黃馨瑩從伊達邵碼頭上岸，隨即進入商圈拜票。（沈揮勝翻攝）
黃馨瑩（左三）競選團隊，從水社搭遊艇繞湖後，由伊達邵碼頭上岸拜票。（沈揮勝翻攝）

國民黨提名魚池鄉長候選人黃馨瑩，15日下午安排日月潭所在地水社村與日月村拜票行程，有遊艇業者建議並贊助船隊遊湖造勢，場面罕見且特別；黃馨瑩說，這應是全國惟一、首見，「是一種感動、是一種美好，讓自己覺得何其有幸！」

日月潭之行政畫分隸屬於南投縣魚池鄉，潭區北側為水社村、南岸則是日月村，日月村主聚落即伊達邵，人口約1000人，其中邵族占300人。日月潭闢有台廿一甲線環潭公路，從九龍口到伊達邵約7公里，選舉拜票行程，一般都採陸路，因為開車很方便。

國民黨魚池鄉黨部主任陳奎合指出，黃馨瑩競選總部規畫水社、日月村拜票行程，原先也是安排開車前往，但有黃姓遊艇業者主動與黃馨瑩的父親、前魚池鄉長黃宋華連絡，認為遊艇造勢前所未見，願意提供船隊協助；由於點子不錯，黃馨瑩滿懷感謝接受。

黃馨瑩指出，包括競選團隊與支持者30多人，下午2點多從水社碼頭出發，繞光華島（邵族稱「拉魯島」）附近水域，從沙巴蘭（慈恩塔附近）兜一圈，折返朝霧碼頭、文武廟前方水域，最後在伊達邵碼頭上岸。

黃馨瑩表示，沿途與遊湖的觀光客打招呼，上岸後採傳統徒步拜票方式，走進商圈家戶拜訪。日月潭選舉史上首見遊湖造勢，很特別的體驗。

(中時 )

高雄》高雄受家暴50年？蔡正元批… 翻轉包租代管 徐國勇：從小眾變…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。