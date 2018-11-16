翻轉包租代管 徐國勇：從小眾變大眾市場

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內政部長徐國勇下午出席2018包租代管論壇活動，徐國勇說，希望經由政府的努力，把包租代管的小眾市場變成大眾市場，讓租、售達成平衡狀態，住的市場更加均衡。

徐國勇受訪時說，希望經由業者幫忙，把包租代管的理念推廣出去，最主要是民眾對於包租代管的小眾市場不夠了解，經由業者幫忙宣傳，進而從事包租代管，以便讓包租代管很快達到理想目標，另外，當直接興建社會住宅達到一定的數量後，一定會有人搬到直接興建的房子裡去，現在住的房子就會釋放出來，就會請空出來的房屋加入包租代管。

此外，徐國勇也說，國內低用電的用戶，也可能是空戶，內政部也會請空戶加入包租代管，經由政府的努力，希望把包租代管不要變成小眾市場，可以變成大眾市場，讓售屋市場更加健全，租、售間達成平衡狀態，住的市場就會更加均衡。

內政部次長花敬群也說，包租代管業者已執行11個月，對於明年度如何擴大辦理方案，內政部也會進一步說明，今年預估完成3000戶包租代管，但內政部希望明年往1萬戶目標邁進。

內政部表示，為積極整合政府與民間資源，健全住宅租賃關係，今年1月推出社會住宅包租代管試辦計畫，由6直轄市率先推動，提供房東賦稅優惠、補助修繕費用、居家安全保險及公證費，房客租金補助及業者服務費用，截至10月底止，累計已媒合2189戶，約等同5個中大型社區的規模，且數量持續穩定成長，讓無力購屋家庭有多元的居住選擇。

(中時 )

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