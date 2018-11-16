中職》富邦啦啦隊拍韓國瑜廣告 父親心痛回文

富邦悍將啦啦隊成員Anny為國民黨高雄市候選人韓國瑜拍攝廣告。（翻攝自youtube)

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中時電子報
/綜合報導

富邦悍將啦啦隊成員Anny因替國民黨高雄市長候選人韓國瑜拍攝廣告引發軒然大波，富邦球團今天（16日）表示，拍攝廣告為個人行為，球團不予置評，隨後Anny父親也在社群網站哀傷回文：「看到影片，再度心痛了一次」。

影》富邦啦啦隊為韓國瑜拍廣告 球團表示：個人行為

《孩子回家紀實篇》影片釋出後，眼尖網友立刻發現，出身高雄市三民區的26歲藝術工作者吳尚樺是富邦悍將「Fubon Angels」成員Anny。

Anny在影片中表示，因工作不及返鄉為爺爺奔喪，隨後Anny的父親也在《蘋果日報》粉絲團回文解釋，Anny的爺爺因病突然斷氣，家人雖都緊急返鄉，但Anny仍趕不及見到爺爺最後一面。

自稱為Anny父親的網友「斑馬」表示：「......下午看到影片淚流滿面，因為居然是我女兒的影片，當天我老爸突然在下午因腎衰竭斷氣，當時我帶著客人還在台東往花蓮的巴士上，一直忍帶著情緒到花蓮，早已聯繫公司派同事在花蓮等待接手我後續的工作，搭上5點鐘的火車趕回高雄奔喪已近晚上10點，女兒也從台北趕回高雄，剛剛看到影片，再度心痛了一次......」

許多網友也質疑，是否富邦不准喪假？對此，富邦球團則回應，Anny的爺爺過世時並非效力富邦時期，所以並沒有准不准假的問題。

(中時電子報)

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