新竹》段孝芳和眷村里長力挺謝文進顯現棄保效應

爭取連任的新竹市國民黨市議員段孝芳（中）發公開信後，與眷村里長們到謝文進總部力挺謝文進，顯現棄保效應。（羅浚濱攝）

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新竹市長候選人謝文進（中）感謝段孝芳議員和眷村里長們支持，強調會更加努力衝刺，在11月24日贏得最後勝利。（羅浚濱攝）
新竹市眷村武功里長陳海鋒（持麥克風者）指謝文進才是唯一能打敗民進黨林智堅的人。（羅浚濱攝）

新竹市國民黨籍市議員段孝芳昨發表公開信，力挺無黨籍市長候選人謝文進，承受很大壓力，也顯現棄保效應。段16日和眷村里長們到謝總部表態力挺謝文進，段說她是黃國新黨部支持的人選，可能會失去選票甚至落票，但她選擇做對的事。

段孝芳說，發表公開信後，很多支持者都打電話給她說要一起加入支持謝文進的行列，國民黨市黨部也有打電話關切，但是她的立場絕對不會改變。

段孝芳表示，她是忠貞國民黨黨員，有40年黨齡，如果國民黨對她有所質疑，但她仍要盡到做人該有的本分，因為拉下民進黨、打敗民進黨，才是國民黨當前唯一的目標。

段拿出「華夏、實踐」獎章，說明她對國民黨的心是不變的。指民進黨蔡英文的施政讓民怨四起，看到民進黨對軍公教人員不公平待遇的欺壓，她感到常難過，誓言一定要打敗完全不重視民意的民進黨。

段孝芳陳述敬佩謝文進是「俠客議長」，幫助別人不分黨派，不分顏色，重情重義，指謝文進選擇一條艱辛的道路參選新竹市長，她選擇站出來支持，只是盡她做人該做的事。

國民黨籍武功里長陳海鋒指出，2018市長選舉是2020總統的前哨戰，因此一定要贏得新竹市長選舉，國民黨在2020才有希望，這次國民黨眷村里長及支持者站出來支持謝文進，就是知道謝文進是唯一可拉下民進黨林智堅的人。

陳海鋒說，「事實勝於雄辯」，大家心中都有一把尺，都知道謝文進才是有勝選機會，是唯一可以擊敗民進黨的人，今天眷村里長們站出來支持謝文進，知道之後會有什麼下場，但是他們仍會繼續堅定支持謝文進。

謝文進承諾，未來當選市長一定信守不分黨派、不分顏色來推動市政，一定會全力以赴照顧所有族群和市民鄉親。

謝文進表示，有很多人私底下默默支持他，有市府同仁、做生意朋友，當然還有國民黨、民進黨等各黨派的朋友，他能體會到這些支持他的人不能公開表態，因為會受到打壓與秋後算帳。

謝文進說，很多人都希望新竹要有改變，要換掉這個民進黨的市長，新竹市才有希望，不能讓一個只注重表面裝飾政績的人，繼續擔任市長，新竹市才能更好。

謝文進感謝段孝芳及國民黨好朋友站出來力挺他，受到許多委屈，仍然堅定支持他，這一路走來有許多不為外人知的故事，讓他非常感動，選舉已倒數8天，他會更加努力衝刺，一定可以在11月24日贏得最後的勝利。

(中時 )

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